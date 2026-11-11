¡Kika Silva se derritió con los fotos playeras de Cristián Arriagada desde Ibiza!

Espectáculos

¡Aterrizamos en Ibiza de la mano de Cristián Arriagada! El actor chileno se lanzó a disfrutar de las playas de España, compartiendo unas imágenes que dejaron a todos con la boca abierta y las redes echando humo. Obvio que no pasó desapercibido, pero hubo una reacción que se llevó todos los aplausos y nos dejó suspirando.

Fue su actual polola, la modelo y animadora Kika Silva, quien no se aguantó y le dejó un comentario La exreina del Festival de Viña del Mar, conocida también por su paso en televisión, le soltó un sincero: “Qué guapo, Dios mío” a las imágenes que él publicó. ¿Quién puede culparla?

Y la cosa no quedó solo en piropos, porque Cristián Arriagada no se demoró en responderle a la ex de Gonzalo Valenzuela. ¿Cómo lo hizo? Con dos emojis de corazón y un pollo, dándole un toque más coqueto al intercambio público. ¡Se pasan de tiernos!

Pero entre tanto relajo playero, el actor también se dio el tiempo para una reflexión profunda. Arriagada compartió con sus seguidores: “A veces, la vida es esto: caminar sin apuro, disfrutar del sol, respirar profundo y agradecer estar aquí. Nos pasamos pensando en lo que viene, persiguiendo lo que falta y preocupándonos por lo que podría pasar, que muchas veces se nos olvida vivir lo que está pasando”. Una verdad como un templo, ¿o no? Nos dejó pensando a todos.

Así que, mientras Cristián Arriagada nos regala postales soñadas y Kika Silva nos recuerda que el amor está en el aire, ¿quién más ya quiere sacar pasajes para la playita?