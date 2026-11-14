La "ex de mi ex" ya es tema musical: ¡Fran Maira y Flavia Laos le cantan al despecho con mucho veneno!

Espectáculos

¡Se acabó la espera, cabros! La tan comentada colaboración entre la Fran Maira y la Flavia Laos, "La ex de mi ex", ya está pululando por todas las plataformas digitales desde el viernes 13 de noviembre. Después de meses de que el cahuín de una supuesta rivalidad entre ellas fuera pan de cada día, estas dos divas decidieron darle una vuelta de tuerca épica: convertir todo ese drama en música pura. ¡Y cómo lo lograron!

Fran y Flavia, que no son novatas en esto de la música, unieron sus voces y el arrastre de sus comunidades en un proyecto que, para ser honestos, nos tenía intrigados. ¿De verdad eran enemigas o puro show? Bueno, la canción lo dice todo y, ojo, no se andan con chicas. El coro es un misil directo desde la primera escucha y nos deja clarito el nivel de descaro: “Salí de party con la ex de mi ex, demasiadas copas y besitos de a tres. Nos contamos cómo hacías el sex, mmm, qué mal lo hiciste, bebé”. ¡Así, sin anestesia!

Imagina la escena: noche de carrete, dos minas, y el ex en común es el tema de conversación. La pregunta del millón es si esto es una amistad genuina o una alianza contra un enemigo en común. El tema tiene letras pensadas para la pista, con un despecho sin filtro que convierte el desamor en revancha.

Otras frases apuntan sin piedad al que quedó atrás, y el remate no deja espacio para el arrepentimiento: “Yo gané cuando te perdí”. ¡Boom!

Todo el revuelo partió con un teaser que duró apenas diez segundos, pero bastó para encender las redes y desatar la locura. En el adelanto, la Fran y la Flavia aparecen con unos looks súper dramáticos: vestidos negros, cuellos blancos con vuelos que le daban un toque teatral, guantes blancos y hasta pequeñas cruces, todo bajo una iluminación baja que creaba una atmósfera provocadora y llena de misterio. Y para mantener la intriga, un hombre de polera blanca se pasea por la escena sin dejarse ver la cara.

Obvio que las teorías no han parado de volar, en ambos países. ¿Son amiguis de verdad o rivales que se unieron para el show? ¿Quién es ese hombre misterioso del teaser? ¿Pura coincidencia o una indirecta de aquellas? Ellas, muy astutas, ni confirman ni desmienten. Fran invita al público a escuchar la canción y sacar sus propias conclusiones. Y Flavia, la peruana presentadora de TV, cantante e influencer, no se queda atrás: “Hay historias que se cuentan mejor cantando”. ¡Qué crípticas!

Así que ya saben, el chismecito está en el aire y la respuesta, según ellas, está en el temazo. ¿Qué te parece esta movida?