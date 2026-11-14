Rojas le tira el fardo a Valdivia: ¿Infidelidad de hace años o de la semana pasada?

Espectáculos

Se armó la grande en un nuevo capítulo de “Qué te lo Digo” cuando el periodista Sergio Rojas lanzó una bomba que dejó a todos marcando ocupado. La acusación: Claudio Valdivia le estaría siendo infiel a su pareja actual, Disley Ramos, con otra mujer, ¡y el periodista tenía pruebas!

Rojas aseguró haber recibido imágenes de un intercambio privado entre Valdivia y una mujer cuya identidad se guardó bajo siete llaves. “Claudio está enviándole mensajes a otra mujer, fotografías en ropa interior a otra mujer”, soltó el comunicador. Y la cosa no paró ahí, porque detalló el supuesto contenido de los mensajes: según dijo, en una primera cita Valdivia iría directo a la habitación y le habría comentado a su interlocutora que le gustan los encuentros salvajes.

El periodista cuestionó además que Valdivia se hubiera ido de vacaciones con Disley Ramos después de ese supuesto intercambio, y le lanzó una dura crítica.

Pero el hermano de Jorge Valdivia no es de los que se quedan callados, y ¡sorpresa! Se comunicó en vivo con el programa para ejercer su derecho a réplica. Claudio Valdivia desmintió tajantemente la información, asegurando que las fotos mostradas eran de hace cuatro o cinco años, cuando él andaba solito por la vida. “Las fotos que tú mostraste eran de hace cuatro o cinco años, si es que no más”, aclaró, dejando a todos con la boca abierta.

Valdivia, visiblemente molesto, le preguntó a Rojas: “¿Por qué no averiguaste antes de dar esa noticia? Tú tienes mi contacto. Son hechos de hace cinco años atrás”. Insistió en que la polémica lo estaba perjudicando y que, actualmente, tiene una relación estable con Disley. Aseguró que desde el 12 de febrero no le ha mentido en nada a Disley y que ella tiene acceso a sus cuentas.

Rojas, por su parte, se defendió diciendo que la persona que le pasó el dato le juró que la conversación era de la semana anterior. Valdivia cerró la discusión con su postura firme: dijo que lleva nueve meses en pareja, que no la engaña ni le miente, y que es “una persona de una sola línea”.

El cruce subió tanto la temperatura que hasta la dirección del programa le sugirió a Rojas pedir disculpas. Rojas rechazó la petición y respondió ofuscado que no le pidieran hacerlo.

¿Se le fue la mano a Rojas o Valdivia no está siendo tan “de una sola línea” como dice?