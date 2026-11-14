¡Noooo! El quiebre con Luciano deja a Bárbara en las últimas en 'Prohibida Obsesión'

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¡Aguanta corazón! El avance del capítulo 24 de Prohibida Obsesión nos tiene con el alma en un hilo. Bárbara, la personaje de Fernanda Finsterbusch, va a estallar tras su quiebre con Luciano (Diego Muñoz), y se ve que no lo va a pasar nada de piola. ¡De verdad, se viene fuerte la cosa!

La cosa es que la joven estará tan afectada por el término de su relación que va a romper en llanto, obvio, pero la rabia la va a llevar más allá, a un punto impensado. Se pondrá a destruir objetos en su propio departamento, tratando de procesar el tremendo palo que se llevó. La situación escala al punto que Bárbara pierde el control, grita y llega a golpearse la cabeza contra una mesa. ¡Una locura digna de teleserie, pero heavy!

Un tiempo después, la preocupación será máxima cuando Marta (Solange Lackington) y Marisol (Florencia Crino) lleguen al departamento y encuentren todo hecho bolsa. Pero la peor parte, chiquillos, es cuando dan con Bárbara inconsciente, adentro de una tina, ¡y con la ropa puesta!

Si quieres cachar cómo se desarrolla este dramón de proporciones épicas, recuerda que los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en las plataformas donde se emite. Prepara las cabritas, porque esto se viene bueno y no te lo querrás perder.