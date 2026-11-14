Jesse evalúa acciones legales contra Joy por el uso de su música

Espectáculos

El drama entre los hermanos Jesse y Joy no para. Después de anunciar su separación a mediados de este año, la relación está en sus peores momentos, y la cosa podría ponerse legal. Resulta que Jesse Huerta, el exguitarrista del dúo, está evaluando acciones legales contra su hermana Joy por el uso de la música que compusieron juntos. ¡Nos dejó plop!

"Las canciones, pues son parte de los dos. Mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces las canciones no dejan de ser de los compositores", tiró Jesse, .

La polémica se intensificó hace unas semanas, cuando Joy Huerta anunció por redes sociales que el proyecto "Jesse y Joy" seguiría en pie, pero "sin la participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke". Además, confirmó que después de unos shows que tiene en solitario en diciembre, en 2027 se embarcará en una gira por México. O sea, la Joy va con todo, .

Y ojo, que Jesse no se anda con chicas. Aunque todavía no ha hablado con los abogados, dijo que eventualmente se tendrá que hacer lo que haya que hacer. Esto sí que es una teleserie, chiquillos.