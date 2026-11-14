Nicolás Oyarzún se despide de Mega tras una década: el actor rompe el silencio sobre el fin de su contrato

Espectáculos

¡Atención, cabros! El mundo de las teleseries chilenas se remece con una noticia que dejó a muchos con la boca abierta. Nicolás Oyarzún, el rostro que vimos en Mega por diez años, soltó la firme en Vértigo: su contrato con el canal llegó a su fin. La confesión vino después de la clásica "Pregunta del Pueblo", donde le consultaron por qué andaba tan perdido de las producciones del grupo Bethia.

El actor, sin tapujos, explicó que "terminé mi última teleserie en abril, que fue Aguas de Oro, y ahí terminó mi contrato con el canal, que estuvo por 10 años". Y en los proyectos en que ha estado el canal ahora, no le ha tocado participar. Una verdad que refleja un cambio brígido en la industria televisiva nacional.

Según Nico, la dinámica en la televisión ya no es la misma de antes. Los tiempos de los contratos indefinidos, que duraban años y daban una estabilidad, son cosa del pasado. Ahora, explicó, las teleseries se hacen por proyectos y los actores son contratados por proyecto. Él mismo se considera un afortunado: "Yo tuve la suerte de estar con contrato indefinido, lo cual no es normal en este país", sostuvo el intérprete que nos hizo vibrar en Perdona Nuestros Pecados y Generación 98.

Oyarzún también aprovechó para bajarnos de la nube sobre la vida de los actores. ¡Olvídenlo! La gente suele creer que los actores viven como en Beverly Hills, que están todos forrados o que viven del Estado. Pero, pucha, la realidad es muy distinta: admitió que el espacio laboral en la tele está súper precario y que a los colegas les cuesta.

Afortunadamente, el actor se mantuvo aterrizado y supo ver venir la marea. Confesó que estaba preparado porque lo vio venir. Gracias a sus años con contrato fijo y el apoyo de sus seguidores en redes sociales, que le ayudan a parar la olla, puede respirar un poco. Además, no tiene hijos ni grandes gastos y su vida vale lo mismo que hace muchos años, lo que claramente le da un colchón para este nuevo capítulo.

¿Será que la próxima vez lo vemos en otra casa televisiva o la lleva en las redes sociales? ¡A estar ojo al charqui!