¡Corta y al pie! Canal 13 le da el PLR a Machos y así queda la parrilla vespertina

Espectáculos

La teleserie “Machos”, que se estrenó el pasado lunes a las 16:00 horas, justo después de la brasileña “Vale Todo”, ¡duró menos que un carrete en pandemia! Apenas unos días al aire bastaron para que el canal decidiera que no iba más, todo por la sintonía que, digamos, no acompañó. Solo alcanzó a transmitir tres capítulos.

A partir del próximo lunes 16 de noviembre, la parrilla vespertina se reordena por completo. “Teletrece Tarde” estirará el chicle hasta las 15:50 horas, lo que significa que tendremos tres horas de noticiero. ¡Chan! Después, la teleserie de TV Globo mantendrá su hora, de 16:00 a 17:05 horas. ¿Y para rematar? La farándula llega a refrescar las pantallas con el espacio de farándula “Alfombra Roja”.

Ojo que los últimos días la ficción nacional ya andaba en las sombras. El jueves, el Departamento de Prensa extendió su presencia más de la cuenta por el paro de camioneros que tuvo a todo el país en vilo. Y este viernes, la televisora, que es parte de la señal de Andrónico Luksic, argumentó un ajuste “debido a la contingencia”. O sea, “Machos” ya venía cojeando antes de que le dieran el adiós definitivo. Un poquito sospechoso el timing, ¿no creen?

Este cambio no viene solo, cabros. Canal 13 está en modo “renovación total” de su programación. Han estado lanzando y reacomodando programas como si no hubiera mañana. Entre los estrenos o retornos están “Vértigo”, “Vértigo Extremo”, “Siempre hay un chileno” y el mismo “Alfombra Roja”. Además, ya tienen programado el debut de “Biografías” para el martes 17 de noviembre, a las 22:30 horas. Parece que en el 13 no paran de mover las piezas, ¡qué agotador!

Pero ojo, si eres de los que quería revivir las historias de la familia Mercader, no todo está perdido. Canal 13 tiene el salvavidas perfecto: su aplicación de streaming, 13GO. Ahí está disponible la ficción y contenido diverso del canal privado. ¿El precio? Dos mil novecientos noventa pesos mensuales. Y sí, si no quieres gastar, también hay una versión gratuita que te deja ver las señales en vivo y los programas actuales. Para que no digan que no hay opciones, ¿o sí?