¡Se pasaron! El piquito de Karen Doggenweiler y Simón Oliveros que prendió la Teletón

Espectáculos

La Teletón siempre nos regala momentos que quedan pa' la historia, pero lo que se mandaron Karen Doggenweiler y Simón Oliveros en el Estadio Nacional, ¡eso sí que fue de otro nivel! La jornada estaba a tope, con la energía del público por las nubes, y obvio que la gente, que no se guarda nada, empezó a corear el clásico "¡El beso, el beso!". Y claro, nuestros animadores favoritos no se hicieron los lesos con la petición.

Karen Doggenweiler, animadora de Mucho Gusto, no se demoró nada en echarle más chispa al ambiente. Gritó: “Hay muchos jóvenes presentes esta noche. Así ruge el Estadio Nacional”, confirmando que la vibra estaba más que buena. Ahí, Simón Oliveros, el periodista y panelista del Buenos Días a Todos, con esa coquetería que lo caracteriza, le preguntó a Karen si lo decía por ellos, y ella le respondió que sí.

Simón, en su estilo inconfundible, se hizo el desentendido un momento: dijo que tiene problemas en el oído izquierdo y que no sabía muy bien lo que decían, y preguntó si lo que pedían era que rezaran. Pero Karen, que no tiene tiempo pa' tonteras cuando el público manda, fue directa al grano: si el público lo pide, dijo, y le dio un tímido piquito a su compañero de animación. ¡Un piquito que desató la euforia total en el Estadio Nacional!

Pero lo mejor de todo fue la reacción de Simón Oliveros. Después del beso, con esa honestidad brutal que lo hace tan cercano, bromeó con que lo van a retar, pero que la Teletón lo vale. ¡Es que esa declaración es puro oro! Nos representa a todos cuando hacemos algo osado por una buena causa, ¿o no?

Y como profesionales que son, después de ese momento, Simón Oliveros hizo la transición perfecta para recordarle a la gente lo fundamental: donar, donar y donar. Hizo un llamado a todos a colaborar, y recordó que el 70% de los aportes corresponde a las personas, como la señora María de San Bernardo o don Pedro de Concepción, y el otro 30% a las empresas. Así, con un beso que rompió el protocolo y una frase para el bronce, Karen y Simón no solo animaron, sino que también nos recordaron el espíritu solidario de la Teletón. ¿Hay algo más chileno que mandarse una buena talla después de una situación así?