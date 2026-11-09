¡Peka Parra dio el sí en la playa de Papudo y nos dejó a todos soñando!

Espectáculos

Este fin de semana, la actriz y panelista de programas de espectáculos, Ingrid Parra, la mismísima "Peka" que tanto queremos, dio el paso más importante: se casó con su amor, Paulo Henríquez. Y lo hizo a lo grande, con una ceremonia civil de ensueño frente al mar, ¡en la hermosa Papudo!

Obvio que un momento tan bacán no podía quedarse solo en el recuerdo, y las redes sociales se llenaron de registros de este matri que fue pura buena onda. La cosa es que este evento fue parte de "Modo Bride", un docu-reality que sigue todo el proceso del matrimonio, desde los días previos hasta la ceremonia. Y sí, la Peka fue la primera protagonista, ¡tremendo honor!

En los videos que circularon, se veía a la Peka preparándose, con la emoción a flor de piel, y después el momento cumbre donde ella y Paulo dieron el "sí" para siempre. Con la playa de fondo y el viento acariciando la ceremonia, ¡imagínense lo romántico!

Familiares y cercanos fueron testigos de este amor, observando la ceremonia, que fue muy aplaudida por sus seguidores. Y como era de esperar, los saludos de la gente y de otras caras conocidas no se hicieron esperar. Carlos Díaz, Catalina Palacios y Pamela Leiva no tardaron en felicitar a la actriz por este nuevo capítulo. Un matri playero, íntimo y lleno de amor. ¡Definitivamente un golazo para la Peka y Paulo! ¿Quién más está con ganas de un matrimonio así, onda "Modo Playa"? ¡Nosotros de todas maneras!