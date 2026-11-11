¡Se prendió la pradera! Daniela Aránguiz responde con artillería pesada a Yamila Reyna en nueva pataleta farandulera

Espectáculos

Yamila Reyna se lanzó con todo contra Daniela Aránguiz, acusándola de "dar información bruta" en televisión. ¿El contexto? Esto pasó a pocos días de la condena de Américo por violencia intrafamiliar, y Yamila arremetió por un comentario polémico de Daniela tras esa audiencia.

En sus historias de Instagram, la actriz cuestionó a la panelista, aludiendo a otros dichos de hace tiempo, y sostuvo que no siempre la mujer es violenta y que tampoco lo fue en su caso.

Y la cosa no quedó ahí. Reyna trajo a colación un comentario antiguo de Aránguiz sobre una acusación que la comediante habría hecho contra Diego Sánchez, su expareja. Según Yamila, Daniela dijo que se inventa información para tener más cámara. La actriz respondió que nunca había denunciado ni tenido problemas de violencia con ninguna pareja anterior a Américo, y calificó el desinformar como una forma de violencia.

Daniela Aránguiz usó la misma plataforma para publicar un comunicado extenso, respondiendo a la también conductora de televisión. Dijo que le parece "el colmo" que la acusen de hablar de ella para tener fama, pues estaba en un panel de televisión cumpliendo su trabajo, por el que la contratan y le pagan.

Además, afirmó que Yamila está reviviendo un programa de hace meses para volver a generar titulares, y se preguntó quién busca pantalla a costa de quién.

Aránguiz también recordó un supuesto episodio entre ambas: según ella, Yamila le arrebató el teléfono de las manos de manera muy brusca para comprobar si su entonces pareja, Mono Sánchez, le estaba escribiendo. Dijo que lo vivió como una actitud "tremendamente agresiva, invasiva y fuera de lugar".