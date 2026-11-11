Monserrat Álvarez trasladada a un centro asistencial: tuvo que abandonar el matinal

Espectáculos

Partamos por lo importante: la periodista Monserrat Álvarez tuvo que abandonar “Buenos días a todos” el martes por la mañana, apenas unos minutos después de que comenzara el programa. Según pudo averiguar La Cuarta, la animadora tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Aunque Monse intentó arrancar su jornada laboral con normalidad, su estado de salud no era el mejor. Su compañero de animación, Eduardo Fuentes, quien es un periodista, fotógrafo aficionado y presentador de televisión y radio, trató de ponerle onda al inicio del matinal con algunas de sus clásicas tallitas. Pero era evidente que Monse se veía complicada y apenas podía seguirle el juego.

Incluso Fuentes lo notó, comentando en un momento: “Así está la capital, así está la Monse”, mientras mostraba Santiago y luego a ella. La ex conductora solo atinó a mover la mano en un gesto que claramente decía “más o menos”. Eduardo intentó bajarle el perfil, agregando: “No se siente del todo bien, pero se le ve bien”. Pero no duró mucho más en pantalla.

Cuando Fuentes le dio el pase a Iván Torres para el pronóstico del tiempo, Monse aprovechó y salió del estudio. Y claro, no volvió. La animadora se sintió mal y tuvo que irse a un centro de salud.

Por ahora, no se sabe la gravedad real de lo que le pasó a Monse, por lo que existiría preocupación en TVN.