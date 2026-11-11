La confesión "mientras copulaba" que dejó a Roberto Cox plop
El periodista Roberto Cox, conocido rostro de CHV, se encontró en una situación que lo dejó absolutamente marcando ocupado. Durante su participación en "El Late del Coloro", un programa conducido por Pedro Canales, la conversación iba por los cauces habituales, hablando de su vida, los "beneficios" de la fama para "pinchar" y hasta de su timidez. Todo muy de rutina hasta que la aparición de un invitado especial cambió el panorama por completo.
De la nada, hizo su entrada Bastiwar, un creador de contenido y comediante que, de entrada, lanzó una confesión que heló la sangre a todos. Bastiwar le dijo a Cox que estaba muy nervioso y que él había marcado parte de su vida, y que le debía su segundo nombre: se llama Bastián Roberto Guerra Espinosa. Hasta ahí, ¿raro? Sí, un poco. ¿Sorprendente? Claramente. Pero la cosa se puso aún más surrealista.
Bastiwar reveló el origen de su segundo nombre, contando lo que según él le confesó su madre poco antes de fallecer. Y la bomba vino después: "Me dijo que mientras ella copulaba y me concebía, estaba pensando en ti, Roberto Cox". ¡Boom! A ver, díganme ustedes si esto no es material para un guion de comedia dramática chilena. La cosa no quedó ahí, porque el comediante añadió que de fondo sonaba una canción de Madonna, quizás “Like a Virgin” o “La Isla Bonita”, mientras su madre gritaba el nombre de Roberto.
Imaginamos la cara de póker de Cox en ese momento. Porque claro, el periodista, ni corto ni perezoso, argumentó que esa historia era casi imposible, ¡si él solo tenía 13 años cuando nació Bastiwar! La lógica versus la anécdota más descabellada de la televisión chilena, señores.
Pero Bastiwar no es de los que se rinde fácil. Para rematar la performance, sorprendió a todos con un popurrí musical que nadie vio venir. Mezcló a la diva pop Kylie Minogue con el icónico cantautor Silvio Rodríguez. Una combinación tan inesperada como la historia de su concepción, que dejó al rostro de CHV completamente perplejo.
A pesar del impacto, Roberto Cox demostró su profesionalismo y, con la amabilidad que lo caracteriza, agradeció el inusual homenaje y dijo que el prólogo lo intimidó un poquito, pero que “es respetable”. Respetable, sí, pero el manso rollo mental que le dejó, ¡nadie se lo quita!
¿Qué momento tan surrealista el que vivió Roberto Cox, no? ¿Será que ahora sus fans irán a buscar "La Isla Bonita" en Spotify con otros ojos?