Juan Manuel Astorga abre el corazón sobre su depresión: "Lloraba todo el día" y un llamado que te va a dejar pensando

Espectáculos

Juan Manuel Astorga, el rostro ancla de Meganoticias Prime y una voz potente en la radio y el mundo digital, dejó a todos pa’ dentro al abrirse sobre uno de los momentos más heavy de su vida personal. En un podcast con Nico Orellana, el comunicador de 53 años soltó que sufrió una depresión profunda entre 2008 y 2010.

Recordó que lloraba todo el día y que parecía un meme de sí mismo: se despertaba en la mañana y se ponía a llorar. Contó que por dos años su rutina fue llorar, dormir y comer en el sillón de la casa de su hermana.

La recuperación empezó cuando tomó distancia de su situación mediante asistencia psicológica y pequeños cambios en su rutina. Explicó que se dio cuenta de lo absurdo de lo que le pasaba, se rio de que todos los días fueran iguales y empezó a salir a caminar.

El punto de inflexión, cuando sintió que la sanación era definitiva, fue el perdón y la capacidad de reinventarse. Dijo que el momento en que sanó fue cuando perdonó muchas cosas del pasado, en una época en que no tenía trabajo y no sabía si alguien volvería a contratarlo.

Pero Astorga no se quedó solo con su testimonio; aprovechó la tribuna para hacer una crítica feroz a la falta de políticas públicas y visibilidad sobre el bienestar emocional.

El periodista lanzó una advertencia clara sobre el impacto del suicidio, especialmente en los jóvenes. Cuestionó que haya campañas contra el crimen organizado y los accidentes de tránsito, pero que "no veo a nadie peleando" por la segunda causa de muerte entre los 14 y 29 años. Y cerró: "Yo logré darle vuelta a la mano, ¿pero cuántos cabros hoy día no logran darle vuelta a la mano?".

Su testimonio nos recuerda que detrás de la pantalla hay personas reales y que su llamado es una cachetada de realidad para todos. ¿Estamos escuchando o solo mirando?