¡De la tele a la ingeniería! Así está hoy Andresito, el cabro chico de Machos

Espectáculos

El 10 de marzo de 2003, Canal 13 estrenó Machos. Ahora, más de veintitrés años después, la historia del clan Mercader está de vuelta en la pantalla chica, ¡y en horario diurno! La familia de hombres, liderada por la mano dura de Ángel Mercader, tuvo como protagonistas a Héctor Noguera (quien falleció en octubre de 2025), Cristián Campos, Gonzalo Valenzuela, Jorge Zabaleta y Felipe Braun.

Pero ojo, que además de estos pesos pesados, en la casa Mercader vivía un personaje que se nos robó el corazón con su ternura: Andresito, el hijo de Armando y Consuelo, papeles de Rodrigo Bastidas y Viviana Rodríguez. El encargado de darle vida a este cabro chico fue José Jiménez, quien después de Machos siguió un tiempo en la tele. Lo vimos en otras teleseries de Canal 13 como Tentación (2004), Gatas y tuercas (2005) y Charly tango (2006).

Sin embargo, hace ya dos décadas, José Jiménez tomó una decisión drástica: le dijo adiós a la televisión. Su idea era clara: cuidar su vida privada y enfocarse en los estudios. Y vaya que lo cumplió. Se puso a estudiar Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se tituló nada menos que en 2021.

Hoy, con treinta años, el Andresito que vimos crecer en pantalla es un tremendo ingeniero. ¡Un cambio de rumbo notable para quien creció frente a las cámaras.