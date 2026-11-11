¡Bomba! Laura Pausini se aferra a Viña 2027 y Lucho Miranda ya estaría listo para el Festival

Espectáculos

¡Atención, fanaticada del Festival de Viña del Mar! El 2027 aún se ve lejano en el calendario, pero los rumores sobre quiénes pisarán la Quinta Vergara ya están más prendidos que nunca. Y ojo, que aunque el anuncio oficial todavía no asoma, hay dos nombres que nos tienen a todos con el alma en un hilo, ¡y parece que están a un paso de confirmar su presencia!

La primera en la lista, y que nos dejó boquiabiertos con la noticia, es nada menos que la diva italiana Laura Pausini. ¡Sí, escuchaste bien! Su regreso al certamen estaría prácticamente asegurado. La última vez que la vimos brillar en el escenario viñamarino fue en 2014, dejándonos con ganas de más. Durante meses se venía hablando de ella como una de las artistas fuertes para la próxima edición, y la misma Cecilia Gutiérrez, siempre atenta en redes sociales, incluso soltó el bombazo de que Pausini sería la elegida para recibir la tan anhelada Gaviota de Platino, marcando su tercera participación en el festival. ¡Una movida que, de concretarse, sería un tremendo hito!

Pero como la vida de celebrity está llena de giros inesperados, hace solo unas semanas la cosa se puso tensa. Surgieron dudas importantes sobre su presentación. Un medio, citando a una fuente "de la industria", nos dejó helados al reportar que la cantante se habría bajado: "Estaban tratando de revertir su decisión… parece que se bajó", mencionaron, encendiendo las alarmas de todos sus fans. ¡Imagínense el drama! ¿Laura Pausini se nos iba? ¡Imposible! Por suerte, el panorama parece haber cambiado, y todo indica que la situación se revirtió, posicionando a Laura como una de las artistas confirmadas para el Festival. ¡Un comeback que sería épico, y nos tiene saltando en una pata!

Y para que la cuota de risas no falte, el Festival de Viña 2027 también tendría su primer plato fuerte en el humor. Se trata de Lucho Miranda, quien ya habría llegado a un acuerdo para hacer reír a la Quinta Vergara. El comediante, que ya nos sacó carcajadas en su exitosa presentación de 2024, sería el primero en amarrar su cupo. Según se ha revelado, solo faltaría la firma del contrato para hacer oficial este notición. ¡Imagínate la presión de ser el primero en firmar!

Así que, mientras los canales se toman su tiempo para darnos la lista oficial, nosotros ya estamos celebrando estos posibles fichajes. ¿Una diva que regresa por la Gaviota de Platino y un comediante que nos asegura la risa a destajo? ¡Este Festival de Viña 2027 promete ser la joya de la corona! ¿Con qué otros artistas nos sorprenderán? ¡Que empiece la cuenta regresiva, cabros!