¡Qué miedo! La ex de Parived soltó un episodio ‘escalofriante’ en Netflix

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Esta semana Netflix se la jugó y estrenó "Alta Gama: el Caso Relojes", el documental que tiene a Marco Antonio López Spagui, el mismísimo Parived, como el personaje central de este enredo de alto calibre. El filme no solo repasa su bullada relación con Tonka Tomicic, sino que también ahonda en ese perfil medio 'chamánico' y de 'guía espiritual' con el que se mostraba por ahí, .

Pero ojo, porque en este docu aparece un testimonio que te deja con los pelos de punta: el de Inessa Sorokina, la exmodelo rusa de 56 años que fue pareja de Parived antes que Tonka. Y la mujer no se guardó nada al describir el 'don' cuático que Parived tenía para conquistar, una especie de 'hechizo' que te dejaba pegado y pensando que eras el centro del universo.

Y para que nos quede ultra claro cómo funcionaba este "don" tan particular, Inessa recordó un episodio que calificó como escalofriante. Fue un día que celebraban cinco años de relación en un restaurante, un joven empezó a decir que el hombre de al lado era feo y a decir tonterías indecentes. A Sorokina le molestó su actitud y le pidió a Parived que le respondiera algo que al joven algo que “ni siquiera pueda imaginar”.

Y ahí es donde la cosa se puso heavy de verdad. Parived le respondió que a los 14 años se le había muerto su hermana, a quien amaba como a su madre, y que, pasados 16 años, aún no podía aceptarlo.

Según Sorokina, era la primera vez que Parived veía a ese hombre. “¿Cómo lo explicas?”, recordó. O sea, ¿de dónde sacó esa info tan íntima y personal? ¿Era un truco psicológico súper pulido, una lectura de lenguaje corporal magistral, o había algo mucho más paranormal y oscuro ahí?

Para rematar esta historia que te vuela la cabeza, Sorokina comparó a Parived con ni más ni menos que Grigori Rasputín, aludiendo a los supuestos dones que se le atribuían. Después de escuchar esta joyita en el documental, ¿quién no va a querer ver 'Alta Gama: el Caso Relojes' para intentar descifrar a Parived?