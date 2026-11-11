El Flaco soltó la bomba: ¡Su "retiro" era puro truco para llegar a Olmué 2026!

Espectáculos

Nuestro Flaco, el Paul Vásquez, no tiene pelos en la lengua. En un episodio del podcast "Maldito Lunes", el comediante sorprendió a todos al desclasificar una movida maestra que armó para pisar el escenario del Festival del Huaso de Olmué en 2026. Pura malicia, pero de la buena, ¿o no?

Todo partió cuando la conductora Evelyn Bravo le preguntó si seguiría en los escenarios, pues muchas veces ha dicho que se va a retirar. Y ahí fue cuando El Flaco se fue de tarro, sin anestesia, soltando la verdad detrás de sus supuestos planes de jubilación humorística.

"Lo que pasa es que yo dije eso en TVN para provocar que me llevaran. Era mi oportunidad de ir a Olmué", reconoció Vásquez. ¡Imagínense la cara de los conductores del podcast! Christian Traub le preguntó si había sido una mentira piadosa, y El Flaco explicó que era su momento de decir que quería retirarse. Seamos honestos, el hombre se las ingenió como pocos, buscando todas las formas posibles para asegurar su cupo en el Patagual.

El ex Dinamita Show cachó que Olmué era su sueño y movió cielo y tierra, incluso conversando con el mismísimo alcalde, quien al parecer también estaba en la parada de tenerlo. Y ojo, que la cosa no fue por la plata. Él mismo reconoció que le pagaron muy poco, pero más que un sueldo mínimo, y que quedó conforme. ¡Pa' que vean que no todo es luca en esta vida, a veces es pura pasión por la comedia!

Al final, Paul Vásquez admitió sin rodeos que su "retiro" no era verdadero. "Quería estar en Olmué, necesitaba Olmué", enfatizó. Y es que el público de allá es otro cuento, ¿ah? Según él, es un público respetuoso que disfruta el show completo. Así que la jugada le salió redonda. ¿Qué harías tú para cumplir tu sueño?