¡Chile se toma los Latin Grammy 2026! Mon Laferte y Francisca Valenzuela prometen una noche para el recuerdo

Espectáculos

Este jueves, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación tirará la casa por la ventana con la ceremonia número 27 del Latin Grammy, y ojo, que la presencia chilena está más fuerte que nunca. El carrete es en el MGM Grand Garden Arena de Paradise, Nevada, y por décima vez, la puertorriqueña Roselyn Sánchez será la anfitriona.

Nuestra Mon Laferte se presentará en vivo y, por si fuera poco, ¡está compitiendo en seis categorías! Estamos hablando de las grandes, las que todos miran: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, todas por su tremenda joya ‘Femme Fatale’. Además, tiene nominaciones a Mejor Álbum Cantautor (también por ‘Femme Fatale’), Mejor Canción Pop por ‘Melancolía’ y Mejor Canción Alternativa por ‘1:30’. Se viene una noche pesadísima para ella, con todo el talento a flor de piel.

Pero no solo la Mon Laferte nos representará, ¡la Francisca Valenzuela también se suma a la fiesta con una doble participación! Va a presentar uno de los galardones en La Premiere, y además compite en la categoría Mejor Canción Alternativa por su tema ‘Bugambilia’. Sí, es la misma categoría donde está nominada la Mon, así que podríamos tener un duelo de titanas chilenas.

Claramente, no estarán solas, porque otros cracks latinoamericanos como Bizarrap, Ca7riel y Paco Amoroso, y Karol G, además de Fonseca, Nathy Peluso y el Grupo Niche, también le pondrán sabor a la gala, que incluso anuncia un homenaje al legendario Willie Colón.

¿Y cómo chismear todo esto desde Chile? Fácil, la cobertura del evento empieza a las 21:00 horas, con la antesala desde la alfombra roja, para ir calentando motores. La ceremonia principal arranca a las 22:00 horas. Puedes verlo en vivo y en directo a través de la señal de cable TNT y mediante el servicio de streaming HBO Max, además de la plataforma DGO de DirecTV. ¡No hay excusas para perdérselo!

¿Será esta la noche en que Mon Laferte y Francisca Valenzuela se lleven los gramófonos a casa? Nosotros apostamos que sí, ¡y con la cara lavada!