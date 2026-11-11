¡Dominga López nos dejó ciegos con un rosa etéreo en Miss Universo!

Espectáculos

¡"Un amanecer de ensueño en El Morro"!, así nos sopló Dominga López, nuestra Miss Universo Chile, sobre el spot donde se lució con su última joyita fashionista. Porque, seamos honestos, la Domi no está para juegos: llegó a Puerto Rico a dar cátedra de estilo y, por lo que vemos, ¡lo está logrando con creces! El domingo pasado comenzó la concentración de misses en la isla caribeña, y desde entonces ella se ha encargado de que todos hablemos de sus outfits.

Y el de su tercer día oficial en la competencia, ¡es que fue un nivel aparte! Nos dejó impactados con un vestido rosa nude que, diseñado por el talentoso Eduardo Cerda, le regaló un aire etéreo que era digno de cuento de hadas. La Domi modeló este look de ensueño justo en la aurora, con un paisaje que parecía sacado de postal de fondo. Es que no solo es un vestido, ¡es una experiencia completa!

El diseño, que es largo y fluye como agua, no escatimó en ningún detalle para robarse las miradas. Nos trajo un corsé con un escote recto que es pura sofisticación, adornado con cordones cruzados a los laterales y en la espalda, un toque que eleva el juego. Pero ojo, que la magia no termina ahí: la falda, ligera y en capas con transparencias, ¡es un acierto total! Además, tiene una abertura lateral y una cola larga con mucho movimiento. Este es un look que grita originalidad y elegancia por todos lados, sin sacrificar la actitud.

Para coronar este estilazo, Dominga eligió una gargantilla y un tocado de pedrería que le puso el broche de oro, aportando ese toque clásico que nos encanta. Es más que obvio que nuestra Dominga tiene un ojo clínico para la moda, manteniendo un concepto de vestuario que mezcla a la perfección lo atemporal con lo moderno. ¡Una verdadera lección de cómo brillar sin morir en el intento!

Mientras esperamos la gala final, que se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico y se transmitirá por las pantallas de Mega, Dominga López nos está dejando claro que no solo va por la corona, ¡va por el reinado del estilo! ¿Creen que esta seguidilla de looks la impulse directamente al top? ¡Nosotros ya estamos haciendo barra!