¡Pedro Pascal nos tiene leyendo! Su biblioteca secreta entre clásicos rusos y conejos filósofos

Espectáculos

José Pedro Balmaceda Pascal, el actor chileno-estadounidense que conocemos como Pedro Pascal, ha conquistado el mundo con sus papeles en series icónicas como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y The Last of Us. Pero fuera de las cámaras, nuestro Pedro tiene una pasión igual de intensa: la lectura. Y ojo, que no es pose pa’ la foto de Instagram; el gallo de verdad la lleva con los libros.

Pascal es un lector entusiasta que, en sus encuentros con fans y en entrevistas, ha hablado con emoción sobre los libros que lo han marcado. Su biblioteca es una joya, súper exigente y personal, donde caben desde clásicos rusos hasta novelas victorianas y la mejor narrativa latinoamericana y del siglo XX. Imagínate, cuando le pidieron en una entrevista para GQ que eligiera diez cosas sin las que no podía vivir, ¿adivina qué incluyó? Un libro, obvio. Y confesó que prefiere la ficción porque, para él, ahí se esconde la verdad. ¡Qué profundo!

Una de sus experiencias lectoras más top fue con Crimen y castigo. Él mismo lo dijo: "Una de las mejores lecturas que he experimentado fue Crimen y castigo. Aunque pueda sonar pretencioso, para mí fue un auténtico libro de suspense". Así que si pensabas que era solo para intelectuales, Pedro le da el visto bueno para los amantes del thriller psicológico.

Los infaltables en la biblio de Pedro Pascal

Vamos a lo que nos convoca: ¿qué libros son los favoritos de nuestro actor? Aquí la lista de ocho títulos que él mismo ha destacado como decisivos o que simplemente lleva consigo:

Primero, claro, está Crimen y castigo de Fiódor Dostoyevski. La trama sigue a Raskólnikov, un estudiante pobre de San Petersburgo que comete un crimen convencido de que ciertas personas pueden estar por encima de la moral. Lo que viene después es una persecución psicológica que te tiene pegado, llena de culpa y buscando una chance de redención.

Siguiendo con los rusos intensos, tenemos El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov. Aquí el diablo llega a Moscú con su pandilla y arma un caos total, convirtiendo la ciudad en un escenario de magia y sátira. En paralelo, un escritor perseguido y Margarita viven una historia de amor que se las puede con la censura, el miedo y el poder. Un cacho, pero de los buenos.

De la literatura victoriana, Pedro se queda con Jane Eyre de Charlotte Brontë. Una huérfana que, después de un internado estricto, busca su independencia como institutriz. Ahí conoce al enigmático señor Rochester, pero obvio, la casa esconde un secreto que pone a prueba su amor y, más importante, su dignidad. ¡Pura pasión y misterio!

No podía faltar nuestra narrativa latinoamericana con Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Siete generaciones de los Buendía construyen, aman y destruyen su mundo en Macondo. Es un viaje donde lo común y lo extraordinario conviven con total naturalidad, una novela que nos habla de la memoria, la historia, la guerra y la eterna repetición de los errores familiares. Un clásico de clásicos.

Desde Estados Unidos llega Al este del Edén de John Steinbeck. Dos familias del valle de Salinas repiten los conflictos de Caín y Abel a lo largo de varias generaciones. Steinbeck convierte la lucha entre el bien y el mal, la herencia y la libertad en una saga gigante sobre la necesidad humana de ser amado. Te va a hacer pensar caleta.

Ahora, algo más denso: La montaña mágica de Thomas Mann. Hans Castorp llega a un sanatorio en los Alpes suizos para una visita corta y se queda años. El lugar se transforma en un laboratorio de ideas sobre la enfermedad, el tiempo, la muerte y una Europa que ya se asoma a la Primera Guerra Mundial. ¡Para los que les gusta el desafío!

Y aquí viene la sorpresa que nos dejó marcando ocupado: La colina de Watership de Richard Adams. Bajo la apariencia de una fábula animal, es una aventura épica sobre una comunidad de conejos que busca un nuevo hogar tras una visión de destrucción. Habla de liderazgo, violencia, libertad y supervivencia. ¡Olvídate de Bambi, estos conejos tienen dramas de verdad!

Para cerrar su lista, tenemos Franny y Zooey de J.D. Salinger. Dos relatos conectados que retratan una crisis espiritual dentro de la excéntrica familia Glass. Franny se siente asfixiada por la superficialidad de su entorno y su hermano Zooey intenta ayudarla con una conversación que es áspera, pero llena de cariño. Un libro más cortito, pero con mucha tela que cortar.

El hilo invisible de sus lecturas

Si te fijas bien, hay un patrón súper claro en los gustos literarios de Pedro: se inclina por personajes que luchan con la culpa, las normas sociales, la enfermedad, el destino familiar o la búsqueda de un lugar propio en el mundo. Incluso cuando se tira por la fantasía, como con los conejos, sus lecturas siempre vuelven a los grandes dilemas morales. ¡Nuestro Pedro es un filósofo encubierto!

Lo bacán es que para él no hay barreras entre la literatura "popular" y la "exigente". Un dramón ruso como Crimen y castigo puede ser un libro de suspense, una historia de conejos se convierte en una experiencia emocional devastadora, y una novela monumental sobre un sanatorio lo acompaña en sus viajes. Así que no hay excusas para no leer, ¿ah?

¿Por dónde empezar tu propia biblio de Pascal?

Si te picó el bichito y quieres empezar a leer como Pedro, aquí te dejamos algunas sugerencias de lectura a partir de su lista:

Para una lectura absorbente: Lánzate con Crimen y castigo . Si Pedro lo recomienda como un thriller, ¡hay que darle una oportunidad!

Para una saga familiar de esas que enganchan: Al este del Edén o Cien años de soledad . Prepara los pañuelos y el café.

Si buscas algo más breve: Franny y Zooey es perfecto para empezar con Salinger.

Y si te gustan los desafíos literarios (y tienes tiempo): La montaña mágica . ¡Es un tremendo cacho, pero dicen que vale la pena!

Está claro que Pedro Pascal no solo es un talento en la actuación, sino también un tremendo lector que nos inspira a explorar universos literarios que quizás nunca nos habríamos atrevido a pisar. ¿Cuál de estos clásicos te atreverías a leer para sentirte más cerca de nuestro Pedro? ¡Tira la cuerda!