Celebración de Colo-Colo dejó último a Canal 13 en rating

Espectáculos

La fiesta de Colo-Colo campeón, "La 35: Celebración Colo-Colo", fue la gran apuesta de Canal 13 para la tarde del lunes 9 de noviembre, pero al parecer, no fue la movida maestra que esperaban. Para darle el pase al Cacique, el canal no dudó en sacar del aire a "Alfombra Roja", el programa de Nacho Gutiérrez y Millaray Viera, y adelantar el horario de "¡Qué dice Chile!". Una decisión importante, considerando que "Alfombra Roja" ocupa normalmente la franja de 16:55 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Entre las 18:50 y las 21:00 horas, en una transmisión que duró dos horas y diez minutos, la celebración alba captó la atención de 365.169 personas. Esta cifra la dejó en el puesto número diecinueve de lo más visto de ese lunes. Pero en la franja de la fiesta, Canal 13 terminó último.

Mientras, los otros canales se daban un festín. TVN, por ejemplo, quedó tercero con 408.158 espectadores en esa franja, con "Ahora Caigo" marcando 407.765 personas y siendo el programa número trece del día. Chilevisión se llevó el segundo lugar, con 480.710 personas, gracias a "Plan Perfecto" (412.842) y "CHV Noticias Central" desde las 20:00, que ¡ojo! fue el tercer programa más visto de todo el lunes con 636.370 personas. Pero el campeón del horario fue Mega, arrasando con 492.791 sintonías. Su bloque partió con "Dale Play" (474.462) y siguió con "Meganoticias Prime" desde las 20:04, con 541.661. La celebración de Colo-Colo quedó 42.989 personas detrás de TVN y 127.622 detrás de Mega en el mismo tramo.

Incluso después de la fiesta colocolina, la racha de Canal 13 no mejoró. "Teletrece", el noticiero central emitido entre las 21:00 y las 22:30 horas, aunque superó a la celebración con 384.624 personas, terminó siendo el menos visto entre los cuatro noticieros centrales esa noche. Tuvo 19.455 personas más que la celebración que lo antecedió, pero no le alcanzó.

Para rematar, el regreso de "Machos" esa misma tarde, entre las 16:16 y las 17:11 horas, tampoco brilló, quedando en el cuarto puesto de su tramo con 220.954 personas.

En resumen: ningún programa de Canal 13 logró colarse entre los diez más vistos de ese lunes 9 de noviembre. Y si miramos la tarde completa, entre las 15:00 y las 20:00 horas, el canal promedió 256.548 personas, y también quedó cuarto.

Al final, el lunes fue de Mega, que se llevó la corona con "Prohibida Obsesión" liderando el ranking del día con 726.288 personas, seguida por "Reunión de Superados" con 699.190. Parece que a veces, ni el campeón te salva de un patinazo en el rating.