Alerta Roja, Tonka: Su mensaje más enigmático para el 11 de noviembre

Espectáculos

Tonka Tomicic no nos deja en paz y eso nos encanta. El domingo por la noche, la animadora dejó a todos pegados a la pantalla con un video ultra enigmático en su Instagram. Nada de sonrisas, solo imágenes en blanco y negro y, de fondo, ¡la voz de las noticias! Sí, esas mismas que hablaban del Caso Relojes, el calvario que enfrentó.

Con la seriedad que solo ella puede proyectar, Tonka lanzó una frase que resonó fuerte: “Hay un tiempo para todo. Ahora viene el mío”. En la descripción del post, la presentadora escribió además que se tomó su tiempo y que ahora elige su momento. El emoji de reloj de arena no dejó dudas: la cuenta regresiva está en marcha para un suceso que, prometió, será de alto impacto. ¿La fecha? ¡Atención, chiquillos! Es hoy, 11 de noviembre.

Aquí en MAD Chile tenemos nuestra teoría, y es que todo apunta a que la Tonka, conductora de ¿Volverías con tu ex? 2, romperá el silencio. Sí, la animadora estaría lista para soltar toda la verdad sobre el Caso Relojes, esa situación judicial que salpicó hasta a su ex esposo, Parived, y que a ella la dejó "congelada" largo rato de la televisión. ¡Imagínense el estrés! Si esto no es un bombazo, no sabemos qué lo es.

Pero ojo, que esta no es la primera vez que la Tonka nos deja con la pera. A fines de la semana pasada, ya había subido un registro parecido, tirando la bomba con un “Llegó la hora de que diga la verdad. Ahora todos sabrán”. Esto llega justo días después del estreno de “Alta Gama” en Netflix, el documental que destapa todos los detalles de la red de contrabando de joyas y relojes de lujo que, obvio, se relaciona con este mismo caso.

Y como era de esperar, la gente en internet está que arde. Los comentarios en su publicación son una ola de puro amor y aguante. Entre los comentarios hay frases como “Desatada y liberada, dale con todo” y “no lograron apagarte”, que muestran que su público está firme y esperándola. Nos encanta ver ese apoyo.

Así que, con el calendario marcado y el poplí en la mano, ¿creen que hoy la Tonka nos dejará con la boca abierta?