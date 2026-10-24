¡Se prendió la polémica! Millaray Viera para los carros a Laura Landaeta por sus críticas a la Teletón

Espectáculos

Una grave polémica se armó entre Millaray Viera y Laura Landaeta. La periodista criticó los fondos que recibe la Teletón, advirtiendo en “Cadena Nacional”, por Vía X, que se gastan recursos del Estado para financiar una obra que no tendría que existir. Landaeta además señaló que el Estado le da responsabilidad a un organismo del que no se sabe cuánto gasta, y que su financiamiento ha causado una disminución en otros sectores.

Pero la animadora Millaray Viera no se quedó de brazos cruzados y salió a responder con todo, exigiendo que la periodista esté segura de sus dichos. “¿Poco transparente? ¡Por favor!”, lanzó, y sostuvo que todo ciudadano puede ver en qué se utiliza cada peso a través de transparencia activa. Viera encontró grave que estas declaraciones tengan espacio en los medios y que la fuente de la periodista sea un productor que le habría contado algo, sin que nadie la cuestione.

Millaray defendió a la Teletón, a la que calificó como un ejemplo que tanto bien le hace al país, y le exigió a la también escritora Landaeta: “si vas a decir algo tan grave, ¡pruébalo!”. La respuesta de la animadora generó apoyo en las redes sociales, con comentarios como “Bien dicho, Milla”. La animadora, además, se refirió a toda esta situación en su programa de Radio Romántica.

¿Será que a veces se nos olvida la diferencia entre opinión y un hecho que se pueda probar?