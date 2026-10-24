Cecilia Bolocco sin filtro: así respondió a crítica por la salud y le tiró un palo al gobierno anterior

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La Cecilia Bolocco es de esas figuras que siempre nos da material, ¡y menos mal! Su paso por el regreso de Vértigo no fue la excepción. Partió con la parte más sensible, abriendo el corazón sobre el tremendo apoyo de su pareja, Pepo Daire, cuando su hijo Máximo Menem enfrentó un momento durísimo por su enfermedad.

Conversando con Martín Cárcamo, la ex Miss Universo relató la desolación de una mamá viendo a su hijo enfermo. Dijo que una noche llegó a sentir que se moría, y que en esos momentos el apoyo de Pepo Daire fue fundamental. Agregó, visiblemente emocionada, que él estuvo ahí siempre y que lo ama. Un momento súper tierno que, obvio, se hizo reel en las redes sociales de Canal 13.

Pero como en internet siempre hay alguien que te baja de la nube, una usuaria aprovechó esta publicación para cuestionar a la comunicadora por su postura sobre las políticas públicas de salud y el apoyo a las personas con cáncer. Le tiró: “Boric quería una ley para los cuidadores. ¿Por qué no pides que los políticos que no apoyan esta ley la saquen adelante? No puedo entender tu apoyo a un gobierno que está quitando millones a la salud pública y ahora a la ley Ricarte Soto”, escribió, poniendo en tela de juicio si su hijo tuvo acceso a tratamientos que no todos pueden pagar.

Obvio que la Cecilia no se quedó callada. Respondió largamente para aclarar su postura política y defender la pega de su fundación. Aseguró que no apoya a ningún gobierno ni pertenece a ningún partido político, y que su trabajo ha sido generar políticas públicas para que todos en el país tengan acceso por igual a un pronto diagnóstico y al mejor tratamiento contra el cáncer.

Y aquí es donde Bolocco soltó la bomba. Dijo que en el Congreso siempre ha encontrado apoyo, con votaciones unánimes para los cambios necesarios, pero que el gobierno anterior no estuvo dispuesto a poner el cáncer como prioridad nacional. En cambio, aseguró que el gobierno actual sí acogió sus peticiones.

Para cerrar el pelambre, destacó la labor de su Fundación CARE, organización que lidera y que ya ha atendido a más de 15 mil pacientes oncológicos. Y de pasada, le ofreció ayuda a la usuaria: si su hija la necesita, puede contactar a @fundacioncare.

Así es la Bolocco, siempre defendiendo lo suyo y, de paso, tirando palitos donde corresponde. ¿Quién dijo que el glamour no puede ser político?