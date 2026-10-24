Nano Calderón soltó el “palito” en Instagram y desató un cahuín de ex

Espectáculos

Nano Calderón no para de ser tema en las redes sociales, y esta vez, el drama es más personal que nunca. Hace unos días, el influencer abrió una cajita de preguntas en Instagram, donde le cayeron puras consultas sobre su vida íntima y sentimental. Fue ahí cuando una seguidora lo elogió por no hablar mal de sus ex. Y Nano, ni tonto ni perezoso, aprovechó la instancia para lanzar un “palito” que no pasó piola y que muchos apuntaron derechito a Rebeca Naranjo, su pareja más importante hasta ahora.

El hermano de Kel Calderón se sinceró y tiró una profunda reflexión. “Siempre hay cosas buenas y malas para todos lados, pero yo no le doy importancia a nada. Siento que a veces hablar mal de alguien, dice más de uno que de la otra persona”, planteó, dejando entrever su visión sobre las disputas post-relación. Además, reconoció que al principio le importaba que hablaran mal de él, pero que hoy le encanta. Para Nano, que vivan hablando mal de uno, sea bueno o malo, significa que algo hay.

Pero ojo, que el punto más cuático de su reflexión fue cuando le dio una vuelta de tuerca a la situación. Para él, lo que realmente le preocuparía es que una ex no le tirara mala onda. Según explicó, perder el aura sería que una de sus ex no le tirara mala, porque sentiría que no significó nada, confirmando su filosofía y dejando a varios pensando en la destinataria de tan directa indirecta.

Y pa' cerrar la declaración con su toque de humor característico, Nano bajó a tierra el drama personal. “Yo por eso no hablo mal de ninguna porque lo único que en este momento me importa es que los maestros peguen las hue... alineadas por mi toc”, dijo, dejando claro que tiene prioridades mucho más “alineadas” y menos faranduleras que los cahuines de ex. ¡Un seco para las respuestas!

Este “palito” llega justo en medio de una semana farandulera intensa para Nano. Hace unos días, su ex pareja Erika Robayó confirmó su embarazo. Aunque ella no soltó el nombre del padre de la criatura, obvio que los rumores apuntaron derechito al influencer, desatando una ola de memes y troleos para Raquel Argandoña por su posible nuevo rol de abuela en el cibermundo.

Y como si eso fuera poco, Nano también había coqueteado con otra ex, Meily Flandorffer, tras una enigmática publicación de ella. Meily subió una foto de un examen médico con la pregunta de si sería niño o niña, que muchos confundieron con una ecografía. Él no dudó en responderle con todo el desparpajo, diciéndole que la amaba y que ojalá saliera varón, si no le haría otro, alimentando el cahuín de un posible “remember” con la joven. ¡Con tanto enredo, a ver si Nano logra alinear sus ideas tan bien como pide a los maestros!