¡La Mon Laferte llega con todo a los Latin Grammy 2026! Seis nominaciones y show en vivo: ¿Se viene la noche histórica?

Espectáculos

¡Atención, atención, cabros! Agéndenlo en sus calendarios: el 12 de noviembre se viene una noche que podría ser absolutamente épica para nuestra Mon Laferte. La talentosa cantante y compositora chileno-mexicana no solo confirmó que va a prender el escenario con una presentación en vivo en los Latin Grammy 2026, ¡sino que llega a la ceremonia con seis nominaciones bajo el brazo! Esto es un notición y no es para menos. La 27ª edición de estos prestigiosos premios se tomará el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, EE.UU., y créannos, la energía va a estar que arde con un cartel lleno de estrellas de la música latina.

Imagínense la tensión y la emoción: la Mon está en la pelea por categorías de peso que cualquier artista sueña con ganar. Estamos hablando de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, todas gracias a su aclamado y potente trabajo ‘FEMME FATALE’. Pero la cosa no para ahí, nuestra compatriota también compite en Mejor Álbum Cantautor (otra vez por ‘FEMME FATALE’), Mejor Canción Pop con el hit ‘Melancolía’ y Mejor Canción Alternativa por ‘1:30’. Se nota a leguas que este ha sido un año de pura creatividad y éxitos gigantes para ella, ¡la verdad es que se pasó!

Pero ojo, que esta no es una carrera en solitario, y la competencia está que quema. Hay nombres gigantes que también quieren su gramófono. La española Rosalía, por ejemplo, le pisa los talones a nuestra Mon con siete nominaciones por su aclamado álbum ‘Lux’, incluyendo también las categorías de Álbum, Canción y Grabación del Año. Y si hablamos de quién lidera en candidaturas, ese es el compositor Edgar Barrera, con ¡diez! Le siguen Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler, que suman siete cada uno. ¡Pura crema y nata de la música latina en un mismo evento!

Además de Mon Laferte, el escenario de los Latin Grammy va a estar lleno de figuras que nos harán vibrar con sus shows. ¿Quiénes más se subirán? Pues prepárense para ver a Rosalía, Daddy Yankee –quien además será nombrado Persona del Año, una distinción que se otorga en honor a la trayectoria artística y musical–, Juanes, Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Rawayana, Elena Rose, Carín León, Vivir Quintana, Xavi, Banda Los Recoditos y Kany García. ¡Un lineup que da miedo de lo bueno y que promete una noche inolvidable! Y ojo, que se espera que en las próximas semanas se anuncien más artistas, así que esto solo se pone mejor.

Nuestra Mon Laferte está lista para dejarlo todo en el escenario y ojalá llevarse un buen puñado de esos gramófonos a casa. Con seis posibilidades, ¿creen que es el año en que la chilena se consagra definitivamente como una leyenda en los Latin Grammy? ¡Nosotros ya estamos contando los días para verla brillar y celebrar sus éxitos!