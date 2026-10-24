Coni Piccoli se sincera sobre difícil momento tras quiebre matrimonial y delicada situación familiar

Espectáculos

Constanza “Coni” Piccoli está viviendo un momento personal cargado de emociones y desafíos, luego de confirmar el término de su matrimonio con Nicolás Acha. La pareja mantenía una relación de diez años, y Coni había anunciado recientemente su separación a través de sus redes sociales, donde explicó que ambos decidieron tomar caminos distintos, a pesar del cariño que todavía existe entre ellos.

Sin embargo, el quiebre matrimonial no es la única situación difícil que enfrenta la actriz y cantante. Coni Piccoli reveló que un integrante muy cercano de su familia atraviesa un delicado estado de salud, añadiendo una capa más de complejidad a su vida en estos momentos.

En una conversación con el portal Infórmate Serena, Coni abordó cómo ha sobrellevado los últimos meses, que describió como "súper difíciles". En este contexto, destacó que su participación en el programa "Fiebre de Canto" ha sido fundamental para poder enfrentar esta etapa tan particular.

La intérprete confesó que ha tenido un familiar muy cercano muy enfermo y que eso le ha afectado muchísimo. Además, explicó que las exigencias del programa, sumadas a los problemas que enfrenta fuera de pantalla, le han significado un importante desgaste emocional.

A pesar de este escenario lleno de adversidades, la artista aseguró que ha encontrado en su trabajo un espacio vital para distraerse y recuperar el ánimo. "Pero uno siempre sale a flote y este programa a mí me ha hecho que yo logre distraerme de esta vida que de repente no es tan perfecta como la gente ve, tan bonita", reflexionó, dando cuenta de que las apariencias a menudo engañan.

Concluyó que su vida tiene altos y bajos, que últimamente ha estado más en los bajos y que Fiebre de Canto le ha ayudado muchísimo.

Es potente ver cómo, en medio de las tormentas personales, el arte y el trabajo pueden ser un verdadero refugio. ¿Qué piensan de su forma de afrontar estos momentos difíciles?