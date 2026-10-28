¡Se prendió la mecha! Daniela Ginestar desenmascara el atado con Rosario Bravo: "Me ha pelado, y ha dicho cosas feas"

Espectáculos

Daniela Ginestar, siempre frontal, por fin habló sin tapujos sobre la polémica que la tiene distanciada de Rosario Bravo, y créannos, la cosa está lejos de resolverse. En una conversación con 'Que te lo digo' de Zona Latina, la comunicadora aseguró que Rosario todavía hablaría mal de ella. ¡El drama es de teleserie!

A ver, ¿cómo llega la información a Daniela? Ella misma aclaró que los comentarios no fueron frente a las cámaras, pero sí en público, y que se enteró a través de otras personas, o sea, el cahuín corrió y llegó a sus oídos. ¡Típico de cualquier ambiente donde el chismorreo es el rey! Si el pelambre es público, tarde o temprano se sabe, ¿o no?

El origen de este conflicto, según Ginestar, se remonta a cuando ella recién aterrizaba en el mundillo de los influencers. Ambas se encontraron en un evento del rubro y, ¡oh sorpresa!, Daniela sintió un ninguneo de aquellos. Contó que sintió que Rosario la trató con indiferencia, y que por eso se había picado. Es que uno espera buena onda en la pega, no que te traten como un mueble. El saludo fue más frío que pingüino en el Ártico, y para colmo, cuando Daniela quiso sentarse en un lugar, Rosario le habría dicho que estaba ocupado... ¡pero ahí no había nadie! Una patada en la canilla que, seamos honestos, a cualquiera le dolería.

Pero ojo, que Daniela no se lava las manos tan fácil. Con una honestidad que se agradece, reconoció su parte en este enredo. Admitió que la embarró al imitarla una vez en TikTok y que por eso Rosario le cae mal con razón. Un mea culpa que pocos se atreven a hacer en público.

A pesar de haber asumido la responsabilidad de la imitación, Ginestar cree que esa parodia en TikTok tampoco era tan grave. La panelista reiteró que le sigue molestando la supuesta seguidilla de comentarios negativos que Rosario habría hecho sobre ella. Claramente, el ninguneo inicial y la imitación viral fueron la receta perfecta para que esta relación se volviera más tóxica que Chernóbil. Esta es la versión de Daniela Ginestar sobre un quiebre que, por lo visto, aún le da vueltas.

Así que ahí lo tienen, la versión de Daniela Ginestar sobre este quiebre. ¿Creen que hay espacio para una reconciliación o este cahuín ya no tiene vuelta?