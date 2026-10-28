¡Pamela Díaz y su "plantón" en tribunales!

Espectáculos

La mismísima Pamela Díaz, "La Fiera", nos dejó a todos pa' dentro con su última movida en el mundo de la farándula y la justicia chilena. Resulta que ella misma interpuso una querella judicial, ¡una acción legal no menor!, en contra de Junior Playboy. ¿El motivo? Un cahuín que escaló hasta tribunales por delitos de injurias y calumnias. La cosa partió porque Junior la acusó de haber ingresado sustancias ilícitas al interior de un reality.

Pero la historia dio un giro inesperado cuando llegó el día clave de la audiencia de preparación de juicio, un paso fundamental para resolver este lío. ¿Y adivinen quién fue la gran ausente? ¡Sí, Pamela Díaz! La querellante principal, la que armó todo el drama legal con bombos y platillos, brilló por su ausencia. No se apareció en tribunales a enfrentar su propia demanda. Así, su abogada tuvo que puro interceder, ¡sacando la cara y defendiendo los intereses de su clienta sola en la cancha!

¡La Fiera demandando a Junior Playboy por una acusación tan heavy y después simplemente no apareciendo en su propia audiencia! Es una de esas historias que a uno lo dejan rascándose la cabeza y preguntándose, ¿qué onda, Pamela? Uno esperaría ver a la protagonista de la querella presente, firme y dispuesta a enfrentar lo que venga. ¡Realmente, una jugada de La Fiera que no deja indiferente a nadie!