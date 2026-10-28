Melina Noto y el plan maestro para su matri con Pangal: ¡Primero los bebés, después la fiesta!

Espectáculos

¿Matrimonio con Pangal Andrade? Sí, pero con un plan bien estructurado. Así de directa fue Melina Noto en un programa de Chilevisión, donde compartió la papita con Luis Jara, Verónica Villarroel y el primo de su pareja, Pedro Astorga. La comunicadora chilena reveló por qué ella y el deportista han decidido poner en pausa el gran día, y la razón tiene que ver ¡con sus hijos!

El paso a paso de Melina para el matri perfecto (a su manera):

1. Priorizar la familia (y la comodidad): Meli, que ya es mamá, confesó que si pudiera, se habría casado antes de tener a su primera guagua. “¿Cómo hago la despedida de soltera? ¿Cómo me voy a mi luna de miel?”, preguntó, dejando claro que con una pequeñita en casa, esas celebraciones se ponen cuesta arriba. ¡Y quién la culpa! Armar un carrete post-nupcial con la agenda de pañales debe ser un desafío mayor.

2. ¡Se viene la segunda guagua!: Aquí está la gran revelación que dejó a todos marcando ocupado. Melina no solo está pensando en la crianza de su hija actual, sino que ¡ya tiene en mente el próximo bebé! “Está muy chiquita la guagua, y cuando crezca un poco se viene la segunda”, soltó. Clarito, el foco está en agrandar la familia antes de pensar en el velo y el arroz.

3. Matri en modo "chill" (y sin niños chicos): Con este panorama, la boda se visualiza a largo plazo. Según Melina, el “sí, acepto” no será hasta en unos ocho años. ¿La lógica? Que sus hijos ya tengan unos cuatro o cinco años, para que se queden con su mamá y su suegra. ¿El objetivo? Disfrutar a concho.

4. Luna de miel XXL (y sin culpas): Con los peques a cargo de la abuela, el plan es ambicioso: ¡una luna de miel de veinte días! O sea, nada de escapadas cortas. Aquí hay un deseo de desconexión total, sin preocupaciones por la logística de los niños. ¡Una verdadera vacaciones de adultos!

5. El romántico pedido de mano es clave: Pese a todo este cronograma parental, Melina no renuncia a lo clásico: cuando Luis Jara le preguntó si quería que Pangal le pidiera matrimonio, dijo que le gustaría casarse y que él se lo pidiera. Así que, Pangal, ya sabes: el anillo es parte del plan.

La conversación también dejó un momento para la risa cuando Luis Jara preguntó por la despedida de soltero de Pangal. Pedro Astorga, su primo, se ofreció para organizarla y comentó entre risas que es el único de los primos que va quedando soltero. Melina, en un gesto de broma, le dio su desaprobación. Parece que ese carrete también tendrá que esperar ¡y pasar por su filtro!

¿Qué te parece este plan de vida? ¿Crees que funciona posponer el matri hasta que los niños estén más grandes?