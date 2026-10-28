¡Escándalo! Aseguran que hay pruebas de infidelidad de Álvaro Ballero a su polola

Espectáculos

Álvaro Ballero es de esos personajes que, aunque pasen los años, siempre terminan dando que hablar. Y ahora, con su regreso a "¿Volverías con tu ex?", el culebrón farandulero promete escribir nuevos capítulos. El chiquillo se prepara para el reencuentro con dos de sus exparejas, Ludmila Ksenofontova y María José Reyes, todo esto mientras mantiene una relación con su polola, Valentina Schnitzer. Pero la previa ya se puso intensa.

La cosa explotó hace algunos días, cuando a Ballero le preguntaron en redes sociales cómo enfrentaría este choque de trenes emocionales. Y sin pelos en la lengua, arremetió sin filtro contra María José Reyes. Dijo estar muy molesto porque, según él, ella habló en los medios, inventó cosas y mintió.

Pero el drama no terminó ahí. Ballero soltó una bomba: a María José la bloqueó hace aproximadamente un mes, cuando salió en un medio de comunicación que él se había acostado con ella mientras estaba con Valentina.

Sin embargo, la versión de Ballero no convence a todos. El periodista Pablo Candia, que no se guarda nada, entró a la palestra para poner en duda las declaraciones del exchico reality. En el programa "Chismosos", Candia aseguró que María José Reyes no estaría inventando nada y que, al contrario, existen antecedentes que respaldan la supuesta infidelidad de Álvaro a su actual pareja, Valentina Schnitzer. ¡Aquí se puso bueno el cahuín!

Y Candia no se quedó solo en la acusación. El periodista reveló detalles jugosos, contando que el propio Álvaro Ballero habría insistido en juntarse con María José Reyes. ¿Cuándo? Justo después de tener una pelea con Valentina. Candia afirmó que vio el WhatsApp donde él le insistía a María José que lo fuera a ver y dejara a su hija encargada no sé dónde.

Candia aclaró que no alcanzaron a pasar la noche juntos y que no llegaron a consumar. Aun así, fue tajante: "Yo sí puedo decir que todo lo que dijo María José en los medios es verdad, porque yo he visto conversaciones de WhatsApp". Y para rematar, sentenció: "Aquí, el que miente es otro, no es María José". ¡Uf, directo a la yugular!

Así que, entre los bloqueos de WhatsApp, los reencuentros televisivos y las acusaciones de chats comprometedores, la vuelta de Álvaro Ballero al mundo reality parece ser solo la punta del iceberg de un culebrón que recién empieza a desenrollarse. ¿Qué más se traerán entre manos estos ex?