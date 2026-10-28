¡Batalla campal en el prime! Un reality arrasó y dejó a dos canales en el suelo

Espectáculos

La noche del martes la batalla por el rating prime fue intensa: por contingencias climáticas, Canal 13 tuvo que correr Vértigo Extremo del lunes al martes, lo que armó un enfrentamiento inédito. Pero tranquilos, que hubo un claro ganador que se llevó todas las luces y las miradas: ¿Volverías con tu ex? 2, de Mega. ¿La razón de su triunfo arrollador? Pues, ¡la irrupción de Karol Lucero y su encuentro con Faloon Larraguibel! Esa dupla dejó a la audiencia pegada a la pantalla como chicle en zapato nuevo.

Según los datos que soltó Mega, entre las 22:59 y las 00:37 horas, su reality show promedió unos impresionantes 628.937 televidentes por minuto, ¡con un peak que llegó a los 712.379! En el mismo horario, Masterchef se metió por los palos con 433.594 personas por minuto.

CHV y Canal 13 se desplomaron: Fiebre de Canto, de CHV, promedió 303.488 personas por minuto, y Vértigo Extremo, de Canal 13, 269.569. Acá la audiencia fue clara: o les encantaba el drama de pareja o la mano en la cocina.

Aunque la batalla por los números siempre tiene versiones distintas, TVN también tiró sus propias métricas. Mostraron que MasterChef promedió entre las 22:46 y las 00:52 horas, 514.753 personas por minuto, su rating más alto hasta ahora, con un peak de 601.791. Según los datos de TVN, en ese horario, Mega promedió 590.851, mientras que Canal 13 marcó 329.637 y CHV 319.702. Clarísimo: el reality de Mega fue el rey de la noche y "MasterChef" se pegó un subidón inesperado. Por su parte, según sus cifras definitivas, Vértigo Extremo obtuvo 353.080 personas por minuto entre las 22:38 y las 00:42 horas, con un alcance de 1.086.199 personas, lo que le alcanzó para instalarse en el podio de los programas más vistos del prime del martes.