¡Pilladísima! Javier pilla a Emilia husmeando sus cosas en La Baronesa

Espectáculos

¡Agárrense! El capítulo 49 de La Baronesa trae un giro que dará que hablar. Imagínense la escena: nuestro querido Javier (interpretado por el seco Simón Pesutic) llega a su pieza de hotel y, ¡zas!, se da cuenta de que alguien anduvo metiendo las narices donde no debía. Sus carpetas con documentos, ¡todas revueltas! Claramente, alguien estaba buscando algo importante.

Lo peor, o lo mejor para la teleserie, es que los papeles estaban peligrosamente cerca de la caja fuerte donde guarda sus cosas más valiosas. ¿Qué hace cualquier persona normal? ¡Revisar las cámaras de seguridad, obvio! Y ahí es donde se pone bueno el drama, porque la evidencia es clarísima: la mismísima Emilia (nuestra Octavia Bernasconi) es la responsable de la intrusión.

¿Y qué andaba buscando nuestra querida Emilia? Pues nada menos que el famoso contrato de prenda de la casa de los Márquez, ese que tiene Javier en su poder. Ante lo que ve, Toledo dirá con cierta decepción: "Ay, Emilia, eres igual o peor que tu abuela",

La pregunta del millón es: ¿cómo va a afectar esto la relación de Emilia con su nuevo esposo? Después de tremenda jugada de espionaje doméstico, ¿habrá vuelta atrás? Nosotros creemos que este es el punto de no retorno. ¿Ustedes qué opinan, se perdona una de estas?