¡Piscinazos, paracaidazos y hasta cuerpos pintados: nominados al Copihue de Oro van con todo!

Espectáculos

¡El Copihue de Oro se puso más brigido que nunca! Con la Gala de los 21 Años a la vuelta de la esquina, los nominados sacaron la artillería pesada para ganarse el corazón (y el voto) del público. Las promesas para celebrar si ganan están cada vez más locas y ya nos tienen a todos comentando.

Partimos con Eduardo de la Iglesia, que no le tiene miedo a nada. El animador está nominado en tres categorías y juró que si se lleva alguna estatuilla, se tira en paracaídas. ¡Una locura que nadie se esperaría! O sea, el hombre va con todo el power a la aventura extrema con tal de agradecer el cariño de la gente. ¿Se imaginan?

Y las figuras del canal de streaming Turno, Camila Musante y Geraldine González, no se quedaron atrás. Ellas prometieron un piscinazo si su canal se lleva el trofeo de Chile. ¡Un clásico que nunca falla para celebrar los triunfos veraniegos, aunque estemos en plena primavera! Una dupla mojándose por el Copihue... ¡Queremos ver eso sí o sí!

Pero si pensaban que ya lo habían visto todo, ¡agárrense! Karen Doggenweiler y José Antonio Neme anunciaron en sus redes sociales que, si la gente les da el triunfo, agradecerán haciendo cuerpos pintados, es decir, ellos mismos convertidos en obras de arte. O sea, ¿qué tan jugados están para llevarse el premio? ¡Esto se puso de verdad, verdad!

Y obvio, toda esta locura tiene un solo fin: que la gente vote. Puedes apoyar a tus favoritos una vez al día en copihuedeoro.cl. Y ojo, que no solo ayudas a tu estrella preferida, ¡sino que entras al sorteo de una joya preciosa! Un colgante de oro de 18 kilates con su cadena, de la última colección de Aurus Joyerías, llamada Copihue Raíz y Flor. ¡Doble premio para el que vota!

Con estas promesas tan desatadas, el Copihue de Oro ya se ganó nuestro corazón. ¿Cuál de estas promesas te tiene más hypeado para votar?