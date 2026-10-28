Delfina Gómez dio el sí, y los looks de Priscilla Vargas y Repenning la rompieron

Espectáculos

La periodista de "Tu Día", Delfina Gómez, tiró la casa por la ventana el pasado sábado 24 de octubre para celebrar su matrimonio religioso con Nicolás Menéndez. ¡Un evento de esos que nos encantan! Después de haber pasado por el civil a principios de mes, la pareja, que lleva más de cinco años juntos, selló su amor en una jornada que fue pura emoción y buena onda.

Pero obvio, en todo matri que se precie, hay invitados que se roban las miradas, y este no fue la excepción. Priscilla Vargas y José Luis Repenning, compañeros de Delfina en el matinal, llamaron la atención por sus elegantes elecciones de vestuario.

También se dejaron caer otros rostros conocidos de Canal 13: la periodista Ana María Silva, el comunicador Gabriel Alegría y, ojo, el abogado Claudio Valdivia. Este último sorprendió a los asistentes al animarse a la pista de baile durante la celebración posterior a la ceremonia.

Y para ponerle la guinda a la torta romántica, los recién casados se lucieron con su primer baile al ritmo de "Iris" de Goo Goo Dolls. La canción generó una atmósfera cargada de romanticismo entre los invitados.