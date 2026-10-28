Paola Giannini y la tele: ¡Mariana di Girolamo no aguantó la tallita y lanzó un palo!

Espectáculos

¡Paren todo! La seca Paola Giannini, esa villana que amamos odiar en novelas como Gatas y Tuercas, andaba de gira promocional por su última película, Wild Horse Nine (un film dirigido por Martin McDonagh y grabado en nuestra Rapa Nui, ¡dato que la rompe!). Pero la cosa se puso buena cuando en el programa Ciudadano ADN, la periodista Sandra Zeballos le lanzó la pregunta del millón: "¿Volverías a la tele?".

La respuesta de Giannini, que también ha brillado en teleseries como 16 y Lola, fue un "no lo sé" inicial. Después, la actriz de 50 años dijo que no le han ofrecido volver y que no lo ha pensado más. Pero la cosa se puso densa cuando añadió que ha cerrado ese circuito porque, según ella, lleva tanto tiempo, años, con tanta gente trabajando ahí, que le resulta difícil volver a entrar a su edad. ¿Será que la tele está botando a sus talentos solo por la edad? Nos dejó pensando, ¿eh?

La que no se aguantó nada fue Mariana di Girolamo, que estaba ahí mismo en el estudio y, a juzgar por su reacción, la modestia de Giannini como que no le calzó mucho. Se le notaba en los labios apretados, como si se estuviera mordiendo la lengua para no tirar un comentario. La periodista Zeballos tampoco se quedó callada y le comentó a Paola, por lo de la edad: "Qué triste que tengas que decir eso porque eres mujer". Pero Giannini se mantuvo firme: dijo no creer que sea por ser mujer.

Zeballos, insistiendo en el tema, apuntó que a ciertos hombres se les hace mucho más fácil trabajar en la tele hasta los 80 años. Y ahí, ¡bum!, Mariana, que también será parte de Wild Horse Nine y la vimos hace poco en Los Casablanca, la remató con la frase que todos pensamos: "Los galanes". ¡Un palo sutil, pero directo! Giannini solo atinó a decir "no sé".

Igual, la propia Mariana no descarta volver a la tele, reconociendo que la industria le ha enseñado mucho de disciplina, rigor y trabajo en equipo. Así que, mientras algunas le bajan el pulgar por la edad, otras ven el lado bueno. ¿Será que la tele debería abrirle más las puertas a sus figuras, sin importar la fecha de nacimiento?