Raquel Argandoña cortó en seco los cahuines de Nano Calderón: "Ese tema no se toca"

Espectáculos

En pleno programa `Tal Cual de TV+`, Raquel Argandoña dejó claro que hay temas que simplemente no se tocan, menos en vivo y en directo. La presentadora chilena no aguantó la presión cuando sus compañeros, José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado, decidieron irse por el camino más directo y le lanzaron sin anestesia la pregunta sobre los rumores de que su hijo, Nano Calderón, sería padre. ¡El ambiente se cortó con cuchillo!

La conversación había partido de lo más relajada, con José Miguel Viñuela relatando sus paradisíacos días de descanso en Punta Cana, República Dominicana. El animador, en tono de broma, le aconsejó a Patricia Maldonado que se fuera de viaje con su nieto. Y ahí giró hacia Argandoña y le preguntó si era cierto que iba a ser abuela. Como si la indirecta no fuera lo suficientemente directa, Patricia Maldonado, fiel a su estilo, completó la idea mirando a cámara y le cantó: “Que iba a ser abuela… Abuelita, dime tú”. ¡Un momento digno de grabarse y repetirse!

La reacción de Raquel Argandoña fue un show en sí mismo. Primero, un silencio incómodo. Luego, comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, acompañada de una risa nerviosa que lo decía todo sin palabras. Pero la insistencia de sus colegas era demasiada. Ante la presión, Argandoña puso fin al asunto de forma tajante, sin dejar espacio a dudas: “No, ese tema no se toca, porque no se habla”. Luego cuestionó que sus compañeros dieran crédito a los rumores y cerró el tema.

El origen de todo este revuelo, que tiene a Raquel en el ojo del huracán, surgió en los últimos días en redes sociales. Todo comenzó cuando una expareja de Nano Calderón compartió la fotografía de una ecografía, lo que por sí solo ya era carnada para los cahuineros. Pero el verdadero bombazo llegó cuando el propio Nano Calderón comentó la publicación de su ex, echándole más bencina al fuego de la especulación. Con su comentario, que alimentó las teorías sobre un posible embarazo y la posibilidad de que Raquel Argandoña fuera abuela.

Después de la tajante reacción de la Raca en vivo, la pregunta que nos queda es: ¿Hasta dónde está permitido llegar en el cahuín televisivo cuando la familia está de por medio?