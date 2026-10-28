Carolina Arregui la rompió con su look en un matri, ¡y no fue lo único que dio que hablar!

Espectáculos

¡Lo hizo de nuevo! La Caro Arregui sabe cómo prender las redes, y el fin de semana pasado no fue la excepción. La actriz compartió unas fotos de un matrimonio donde, la verdad, se robó todas las miradas con un look que era pura elegancia.

Carolina se lució con un vestido rojo de la marca Gio&Ber, un diseño que complementaba perfecto con la celebración. Pero no fue solo el vestido: posó con su hija, la Mayte Rodríguez, y para rematar, hasta el mismísimo Don Francisco apareció en las postales. ¡Unas fotitos de alto impacto!

Como era de esperar, el Instagram explotó. Los comentarios a la actriz y a Mayte no se hicieron esperar, llenándose de piropos por todos lados. "Guapísimas las dos!!!!" y "Preciosas" fueron solo algunos de los halagos que les dejaron. Es que hay que ser honestos, ¡se veían estupendas!

Pero este no es el primer jaleo que arma Carolina en sus redes. Semanas antes, ya había dado que hablar con una escapada familiar al Caribe. Ahí, junto a su hija Mayte y su nieto Galo, compartió unos registros disfrutando a concho, incluso con unas fotos en bikini blanco y al natural. Unas postales que acompañó con una reflexión sobre la importancia de compartir los momentos felices con las personas cercanas.

Lo curioso de esa publicación caribeña fue el comentario que apareció de la nada: Diego Boneta. Sí, el actor mexicano conocido por interpretar a Luis Miguel en su serie biográfica, dejó dos corazoncitos en las fotos. Y claro, nadie es tonto, el gesto no pasó inadvertido, pues Boneta mantuvo una relación sentimental con Mayte Rodríguez.