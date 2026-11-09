¡Cata Pulido soltó la pepa! Un date a ciegas con famosillo que terminó con ella en fuga

Espectáculos

Cata Pulido sorprendió a todos con una revelación jugosa sobre un encuentro que tuvo hace años con un personaje bien conocido del espectáculo nacional. En el estreno de “Se Puso Bueno”, el nuevo programa de TV+, la actriz y opinóloga dejó boquiabiertos a todos al contar detalles de un date a ciegas con un famoso, cuya identidad prefirió mantener en secreto.

Cata explicó que hace muchos años que no vive este tipo de instancias, y que sus encuentros amorosos fueron con figuras famosas, por lo que no los mencionaría. Añadió que uno de ellos ya falleció.

El encuentro que contó ocurrió hace un montón de años, cuando ella recién empezaba en el mundo de la actuación, con solo veintiún años y en su primera teleserie, “Playa Salvaje”. Además, ¡recién había sido mamá de su primer hijo, Sasha Von Knorring! Una colega fue la Celestina de la historia, insistiendo en que un amigo quería salir con ella.

A pesar de sus dudas por la diferencia de edad y porque el hombre no le parecía atractivo, Cata le dio una oportunidad. Él la pasó a buscar en su auto deportivo, le abrió la puerta como todo un caballero y partieron al famoso restaurante Divertimento, en el Cerro San Cristóbal. Hasta ahí, todo bien… o casi.

El camino al restaurante fue donde la cosa empezó a desmoronarse. Él, sin parar, se dedicó a hablar de sí mismo y de sus papeles, y ella pensó que no le importaba. Se hartó tanto de la situación que, apenas llegaron al restorán, no encontró nada mejor que llamar a su mejor amiga desde el baño para que fuera a rescatarla. ¡Plop!

Obviamente, el famoso actor no se lo tomó nada bien. Según Cata, el tipo era tan egocéntrico que nadie lo había plantado antes. ¡Tremendo! Claramente, Cata Pulido lo mandó a la punta del cerro sin anestesia. ¿Te imaginas ser esa amiga que llega a rescatar a alguien de un date terrible?