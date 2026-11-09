Naya Fácil: Adiós a la música, hola a los viajes (y a una tele que necesita grúa)

Espectáculos

La Naya Fácil ya tiene la película clara sobre lo que quiere para su futuro, dejando botadas algunas cosas en las que se metió por un rato. Así lo soltó en una entrevista reciente, donde aseguró que ni con la del siete retoma su carrera de cantante, después de haber sacado un par de temas hace algunos años.

“No, esa fue una etapa de entretenimiento, yo no soy cantante, creo que no es lo mío, pero se pasó bien y quedémonos solo con esas canciones, nada más”, soltó entre risas la ex reina del Festival de Viña del Mar. Y ojo, que la Naya fue tajante en descartar volver a la música en cualquier género, no solo lo urbano. Dijo que, como influencer, ya está bien, dejando súper claro que la música ya fue para ella.

La tele gigante que dio que hablar

Pero la cosa no para ahí con las novedades de la Naya. La emprendedora se refirió a la tremenda compra que hizo: un televisor de ¡116 pulgadas! Y como si fuera poco, pesa 110 kilos. ¡Imagínate la logística para meter esa tele en un departamento! Y claro, esto fue lo que dio que hablar en sus redes sociales, porque tuvo que puro contratar una grúa para que subiera la monstruosidad hasta su casa.

Se dice que el juguetito supera los diez millones de pesos, así que la Naya tuvo que mover cielo y tierra para su instalación. Contó que contrató una grúa y que algunas vecinas salieron a saludarla, porque nunca habían visto subir una tele en una grúa. Y aunque hubo críticas en redes, ella se lo tomó con humor y dijo que lo pasó bien y que se rieron harto. Incluso, los conserjes grabaron todo el show, que fue pura risa, según ella.

Aunque esta compra dejó la escoba en sus redes, la influencer ahora está cien por ciento enfocada en su proyecto más personal: conocer el mundo. Comentó que los viajes la han culturizado, le han enseñado hartas cosas y también a calmarse un poco, porque antes era muy loquita. Quiere seguir explorando distintas culturas y países, y por ahora, esa es su prioridad máxima. Ah, y quizás, se viene un “proyecto grande”, pero de ese no quiere soltar prenda hasta que esté más que listo. ¿Será que la Naya se nos está poniendo más zen, o solo está juntando energía para la próxima locura?