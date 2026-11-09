¡La Dama de Hierro al ataque! Fran García-Huidobro y su palo a los auspiciadores de la Teletón

Espectáculos

¡A ver si pensaron que la última Teletón pasaría sin comentarios ácidos! Francisca García-Huidobro, nuestra querida e incombustible "Dama de Hierro", llegó para ponerle un poquito de picante al debate nacional. La reconocida animadora televisiva y rostro de Chilevisión, usó su Instagram para dejar un recado bien directo a los grandes auspiciadores de la campaña solidaria.

La Fran, conocida por no andar con chicas, apuntó sin filtro al excesivo protagonismo que, según ella, adquieren algunos empresarios cuando suben al escenario a anunciar sus donaciones. Eso sí, ¡ojo! Dejó clarísimo que su crítica no va ni contra la Fundación Teletón ni contra el programa televisivo en sí. Partió diciendo que haría solo una crítica a la Teletón, y que después se iba a llamar a silencio, atajando cualquier malentendido.

¿Cuál es el atado entonces? La extensión de las intervenciones. Para la conductora de Primer plano, ver a toda la plana mayor de una empresa subiendo a la tarima es un poco mucho. "No es necesario, cuando se suben los grandes auspiciadores, que suba el gerente comercial, el gerente general… que hablen los siete. Como que mientras más minutos ganan es mejor publicidad. Amigo, ya basta", tiró sin pelos en la lengua.

Y no solo fue eso, la "Dama de Hierro" hizo una diferencia clave, destacando que no es lo mismo la participación de organizaciones sociales o establecimientos educacionales que se sacan la mugre juntando platita. Planteó que se entiende cuando son los bomberos, hogares o colegios de niños, pero no cuando alguien que ha tenido su góndola en el supermercado durante un mes y medio sube con toda la familia y ocupa tanto tiempo. Cerró diciendo que esa es su humilde opinión y que ojalá no la funen.

A pesar de los palos, García-Huidobro también se dio el tiempo para sacarse el sombrero por la tremenda pega que hace todo el equipo detrás de las 27 horas de transmisión. Contó que le ha tocado estar las 27 horas en el teatro y quiso reconocer a sus compañeros y colegas, que dan su trabajo durante todo ese tiempo, demostrando que, más allá de la crítica, hay respeto por la labor. ¿Se habrán sentido aludidos los gerentes? A ver si para la próxima los discursos se acortan un poquito.