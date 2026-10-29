¡Se graduó! Laura de la Fuente es licenciada y su papá, Cristián, le respondió sin filtro a los cahuineros

Espectáculos

¡Lo hizo! La Laura de la Fuente, hija del actor Cristián de la Fuente y Angélica Castro, nos dejó a todos con la boca abierta este pasado lunes al recibir su diploma de Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tremendo logro que, obvio, su papá no dejó pasar.

Cristián de la Fuente se mandó una declaración de amor de papá chocho en su Instagram, celebrando este paso gigante. Junto a unas fotos de su hija, el actor le escribió que siente que fue ayer cuando ella cabía en su pecho y la tomaba en brazos con una mano, y le dijo que no podía creer que ya fuera licenciada.

Pero no se quedó ahí. El actor recordó el camino que ha recorrido Laura: pasó por ocho colegios, cambios de ciudades y de países, y hasta sobrevivió un balazo, pero nada ni nadie la detuvo. ¡¿Ocho colegios y un balazo?! Chuta, si es que esta cabra es pura resiliencia. El actor cerró su mensaje diciéndole que está tremendamente orgulloso y que está seguro de que próximamente celebrarán su título de Ingeniera. Puro amor de papá.

Como era de esperar, la publicación explotó en comentarios buena onda. Pero siempre hay un “grinch” en la fiesta, ¿o no? Entre tanto cariño, un usuario lanzó la pregunta que nadie pidió: “¿No hay foto con el padre el día de su graduación?”. ¡Pffff! ¿En serio?

Y obvio, el Cristián de la Fuente no se iba a quedar callado frente a la intromisión. Ni corto ni perezoso, le clavó una respuesta tajante que dejó a más de uno masticando rabia. “No, porque el padre está trabajando en México”, soltó sin anestesia. Y para rematar, le dejó clarito al cahuinero: “La universidad no se paga sola. Así que el padre la vio online.” ¡Plop! Una patada en la canilla virtual con la verdad de la milanesa. Así se defiende a la familia, chiquillos. ¿Quién más sintió la fuerza de ese “online” al final?