Gissella Gallardo: ¡De los focos a la minería! Su negocio secreto que pocos cachaban

Espectáculos

Cabros, ¿se acuerdan que hace poquito Gissella Gallardo andaba comentando sobre su situación financiera? Fue después de que saliera la papita del remate de su casa, el hogar donde vive con sus hijos. Es un momento brigido, obvio, pero ella, mostrando una entereza que se agradece, tiró una frase que nos llegó al alma: “Mientras estemos juntos, vamos a estar bien”. Un manso aguante y una clara señal de dónde está su prioridad, ¿o no?

Pero ojo, que en medio de toda esa contingencia, la Gissella soltó un datito que nadie se esperaba, un trabajo poco conocido que nos dejó a todos plop: ¡está metida en el rubro minero! Sí, así como lo leen. No es que ahora la veamos con casco y picota en alguna faena, sino que su emprendimiento se dedica a proveer equipamiento textil para hoteles y, atentos, ¡campamentos mineros! ¿Quién hubiera dicho que la Gissella le ponía tanto a la industria pesada?

El nombre del chiche es FIGA Experience, una empresa que, honestamente, es súper importante para el confort de los que trabajan en la minería. Piénsenlo: sábanas impecables, toallas suaves, almohadas que te hagan olvidar la pega, plumones abrigadores, frazadas y hasta cortinas de baño. Todo lo necesario para que los mineros, después de una jornada intensa y agotadora, puedan descansar como se merecen. Nada de andar con el sleeping bag rasguñado o la almohada vieja, ¡aquí hay preocupación por el bienestar!

Y ojo, que no es cualquier pyme que vende de todo un poco. FIGA Experience está enfocada en abastecer instalaciones hoteleras y campamentos mineros, porque tienen clarísimo que la ropa blanca y los elementos textiles en general son parte fundamental del equipamiento necesario para los espacios de descanso de los trabajadores. ¡Un detalle que marca la diferencia! En su presentación comercial destacan que, en minería, cada detalle impacta la operación. Además, se la juegan por la calidad de los productos, la continuidad del suministro y la eficiencia en el abastecimiento. ¡Cero atados en la cadena!

Su oferta es súper completa, ¿cachai? Contempla desde la ropa blanca hasta el equipamiento más específico, con una reposición permanente de productos. Todo pensado para responder a las necesidades de sus clientes y asegurar la disponibilidad constante de artículos para esos espacios de descanso tan importantes. Así que sí, la Gissella, además de comunicadora, está vinculada a un negocio que equipa los espacios de descanso de los trabajadores mineros. ¡Quién lo hubiera pensado! ¿Qué otra celebridad chilena creen que tiene un negocio así de inesperado bajo la manga? ¡Queremos saber!