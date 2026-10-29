Fran Virgilio no se calla nada: el palo a Karol Lucero a un año de la infidelidad

Espectáculos

En agosto de 2025, Farandulandia entera quedó patas pa' arriba: salió a la luz la infidelidad de Karol Lucero a Fran Virgilio. ¡Y ojo! La cosa era pesada porque se habían jurado amor eterno menos de un año antes, en un matrimonio donde literalmente tiraron la casa por la ventana. En esos días, el ex Yingo tuvo un encuentro íntimo con la DJ Isi Glock, quien destapó la olla y contó lo ocurrido en distintos espacios de espectáculos.

Con la papa caliente en la mano, a Karol no le quedó otra que confirmar la traición, y obvio, eso gatilló el quiebre definitivo con Fran. Desde ese momento, la influencer se ha mantenido bastante al margen, sin referirse en profundidad a la situación... hasta ahora. Este fin de semana, Fran Virgilio abrió la clásica cajita de preguntas y respuestas en Instagram, y una usuaria le lanzó una consulta 'sin filtro' que dio luces de su postura sobre todo el tema.

La pregunta iba directo al hueso: '¿Esperabas una infidelidad siendo tan linda, no tan solo físicamente, si eres power?'. Y la Fran, ni tonta ni perezosa, compartió una reflexión que a muchos nos dejó pensando. 'Que alguien te traicione no significa que te faltaba algo, que no eras suficiente o que había alguien ‘mejor’. Significa que esa persona decidió mentirte y traicionar tu confianza. Eso habla de sus valores, no de tu valor', respondió tajante. ¡Un portazo en la cara a la idea de culparse una misma!

Pero eso no fue todo. Virgilio no se guardó nada y fue más allá, apuntando directamente a quienes 'le juegan chueco' a sus parejas. 'A veces uno se queda buscando qué hizo mal, cuando simplemente hay gente de mier... que actúa como tal. No tienes que convertir lo que otro te hizo en un defecto tuyo', recalcó, ¡Plop! ¿Más claro? Imposible.

La cosa no paró ahí. Otro comentario de una cibernauta, agradeciéndole por ayudarla a darle un punto final a una relación, le dio pie para seguir con el mensaje. 'Qué lindo poder aportar un granito de arena a sus vidas, de la forma que sea… Cada una de ustedes es especial. No pierdan tiempo con gente que no las valora, las cuida ni las respeta. La vida es corta y sigue, aunque a veces cueste verlo…', planteó, demostrando su apoyo a otras personas en situaciones similares.

A modo de cierre, la influencer insistió en que hay que salir de los vínculos poco sanos. 'No se van a morir de amor, pero sí pueden ir apagándose al lado de la persona equivocada', finalizó. ¡Ahí tienen, chiquillas! Un llamado directo a la dignidad. ¿Será que después de esto, más de alguien por ahí le baja el perfil a los cahuines y se enfoca en lo importante?