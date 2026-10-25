Se le salió el cassette a Andrés de León: ¡Diana Bolocco lo mandó a conversar con Cristián Sánchez!
Fiebre de Canto se prendió con todo la noche del lunes, porque llegaron los refuerzos peso pesado para dejarlo todo en el escenario. Entre ellos, el mismísimo Andrés de León, que se subió a acompañar a la cantante Daniela Nicolás. Juntos, le dieron vida a ese clásico que nos tiene a todos coreando: "Mi amor de verano". Y obvio, quién no se ha dado un besito, o ha perreado lento con ese temazo de fondo, ¿o no? Es casi un himno para los romances fugaces y los veranos calurosos.
Diana Bolocco, con su chispa característica, no dudó en lanzar la pregunta que todos pensamos: "¿Cuánta gente se habrá besado con esta canción de fondo?". Una pregunta clásica, obvio, esperando una respuesta genérica sobre la popularidad del tema, pero la que soltó Andrés de León la dejó simplemente plop.
"Cristián Sánchez, por ejemplo", soltó el cantante así, sin anestesia, provocando que la cara de Diana se transformara en un meme instantáneo. Entre risas, la animadora aclaró que ella no había sido la protagonista de esa historia. ¡Uf, qué plancha para el pobre Andrés, que de seguro no se esperaba esa reacción!
Pero Andrés, fiel a su memoria, insistió en que el propio periodista Cristián Sánchez le había confesado la movida. "Él me lo confesó, sí me lo dijo: ‘Yo con esta canción y la Diana… gracias, Andrés’, me dijo", relató el artista, como si nada. ¡Doble plop para la Bolocco! Obvio que no se lo tragó y apuntó directo a su marido. "Mi marido te mintió. ¡Qué feo, Cristián! Vamos a llegar a hacer… a conversar", lanzó Diana, entre risas nerviosas que escondían una advertencia con cariño, pero advertencia al fin y al cabo. ¡Imaginen esa conversación marital post-show!
La cosa no quedó ahí. Para más remate, y quizás para desviar la atención del cahuín familiar, Diana le preguntó a la soprano Verónica Villarroel lo mismo. La soprano respondió que a muchos, y que parecía que a ella también le había pasado. ¡Pero no, Verónica! Diana, con la paciencia de una santa, tuvo que aclarar el malentendido de una vez por todas: "A mi marido le pasó, pero no conmigo. Me acabo de enterar… Tal vez fue con su exmujer, pero lo perdono". ¡Eso es perdonar en vivo y en directo, con la tele prendida y miles de chilenos de testigos, poh!
Desde el backstage, los demás participantes no se aguantaron las carcajadas y la talla. Comentaron que se había equivocado de polola y que no era Diana, sumándose al cahuín que Andrés de León armó sin querer queriendo. ¡Pobre Cristián Sánchez, lo dejaron con los calzones abajo en pleno prime!