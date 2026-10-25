Fernando Godoy nos derrite el corazón con su perrita Vaki: 14 años de puro amor

Espectáculos

En una de esas joyas de Mi Humano y Yo, el actor Fernando Godoy se mandó un momento que nos hizo decir "awww" a kilómetros. ¿La protagonista? Nada menos que Vaki, su perrita de 14 años, ¡una veterana del amor incondicional que lleva más de una década acompañándolo!

La historia de Vaki es de esas que te calientan el alma. Su nombre no es casualidad; le pusieron Vaki por sus manchitas que la hacen parecer una vaquita, ¡demasiado tierna! Fue adoptada: una mujer de Chicureo la recogió. Y ojo, que aunque había más perritos buscando casa, el flechazo fue instantáneo.

El actor contó cómo fue el momento en que la eligió: la vio al fondo, llorando, y pese a la advertencia de la señora de que no la mirara, dijo: "la quiero". ¡Un crack! Cuando te advierten de los "defectos" y tú igual te la juegas, ¡ahí está el amor de verdad! Con sus 14 años, Vaki demuestra que la lealtad no tiene fecha de vencimiento y que un corazón lleno de amor no se mide en años, sino en patitas y colitas felices.

Sin duda, la elección de Fernando fue la mejor. ¿Quién no querría una compañera tan leal y con tanta historia? ¡Larga vida a Vaki y a su humano!