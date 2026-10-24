¡Pura lealtad! El "Vikingo" de Tito Games dijo NO a 25 millones y se fue con el corazón roto: "A mis hijos les fallé"

Espectáculos

En un giro que nos dejó a todos masticando el aire, Luis López, más conocido como el "Vikingo" de "Tito Games", se despidió del programa de concursos de YouTube sin un peso, pero con una ovación que ya quisieran varios. Con 39 años, este concursante se ganó el corazón de la gente por una razón: su lealtad inquebrantable, que puso a prueba una y otra vez ante millones de pesos.

Luis López, un técnico instalador de servicios de televisión e internet en Curicó, padre de cuatro y con planes de casarse en marzo, se convirtió en una leyenda del programa de concursos de YouTube conducido por Héctor Peña, más conocido como Tío Tito. Su paso por "Tito Games" no estuvo marcado por los premios, sino por una serie de decisiones que lo transformaron en el "Vikingo" de la lealtad.

El dramático adiós del "Vikingo"

El quinto episodio de "Tito Games" fue puro drama. Una trivia marcó la salida de López, pero su despedida estuvo lejos de ser una derrota. Entre lágrimas, aplausos y gritos de "¡Vikingo, Vikingo!", sus compañeros lo despidieron como a un verdadero triunfador. Una de las concursantes, visiblemente afectada, le tiró flores: "Gracias a él estamos acá, no se quiso vender", expresó. Otro lamentó la salida, mientras la congoja se apoderaba del estudio.

López, por su parte, intentó mantener la calma y tomarse la derrota como parte del juego. En medio del abrazo con el animador, dedicó unas palabras a su familia, reconociendo que les falló y pidiéndoles seguir su ejemplo: hay cosas que valen más que la plata, en clara alusión a las lucas que no se llevó. El cariño de la gente fue su mejor premio: su despedida incluyó un "remo vikingo" junto a sus compañeros, recreando la famosa celebración que popularizó la selección noruega durante el pasado Mundial de Fútbol. Él mismo recordó ese momento como mágico: intentó mantenerse estoico y contener el llanto, y se sintió casi como un héroe recibido en el gran salón del Valhalla.

Lealtad a prueba de billetes: el gran "no"

La historia de Luis con los billetes es un cuento aparte. Desde el casting, cuando era capitán de grupo, ya había rechazado cinco millones de pesos para seguir representando a su equipo. Pero la cosa se puso más cuática en la competencia. Volvió a decir que no a ofertas de cinco, diez, veinte y hasta veinticinco millones de pesos, ¡y hasta un vehículo! La condición para aceptar era bien clara: tenía que abandonar a sus compañeros y provocar su eliminación. Y eso, el "Vikingo" no lo transó.

Para López, lo importante es ser siempre de una línea, dijo en su sentida despedida. Conoció gente genial y nunca pensó llegar tan lejos, pero su principio fue más fuerte que cualquier cantidad de plata. Su apodo, "Vikingo", no salió de la nada; sus compañeros de trabajo ya lo llamaban así por su 1,90 metros de estatura y su barba. Y la cosa calzó perfecto porque, como él mismo cuenta, siempre le ha gustado la cultura nórdica, afición que comparte con su futura esposa.

Entre el arrepentimiento y la tranquilidad

Ya fuera del programa, el "Vikingo" confiesa que no es fácil rechazar esa cantidad de plata. Para nadie es fácil rechazar plata, y menos esa cantidad, dice. Con cuatro hijos y un matrimonio a la vista, las ofertas lo hicieron pensar en todas las cosas que podría haber solucionado, sobre todo con esos 25 millones.

Y la verdad es que, hoy, Luis tiene sentimientos encontrados. Reconoce que no está pasando por un buen momento económico y que por eso, hoy, se arrepiente un poco de no haber aceptado. Pero, al mismo tiempo, encuentra consuelo en su decisión. Por otra parte, no se arrepiente porque no perjudicó a nadie. Al final, no ganó dinero, pero se ganó el amor de mucha gente, y en algunas ocasiones eso vale más, afirma.

Así que, ¿dónde queda la lealtad cuando el bolsillo aprieta? ¡Nosotros decimos que el "Vikingo" nos dejó pensando a todos!