Fran Maira llega a acuerdo, pero la familia de Mayerson Zapata no está conforme

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A casi ocho meses del accidente que ocurrió en febrero, Fran Maira finalmente llegó a un acuerdo con la familia del motociclista colombiano Mayerson Zapata, a quien atropelló y dejó con graves lesiones.

Según consigna el mencionado diario, Maira deberá pagar 60 millones de pesos, que se harán efectivos en tres cuotas (octubre, noviembre y diciembre) a través de un vale vista. Sin embargo, la familia de Mayerson Zapata, de 24 años, no está conforme con el arreglo. El motivo es que de esos 60 millones, ellos no verán la totalidad, sino que recibirán 42 millones de pesos, ya que el resto “es para la abogada”, explicó Luis Zapata, el padre del joven.

Mayerson se mantiene postrado y es atendido por la Teletón. Su padre, Luis, declaró al periódico su insatisfacción con el acuerdo: “No estamos nada satisfechos, pero ¿qué podemos hacer nosotros acá?”. Explicó que lo aceptaron porque, siendo extranjeros y sin recursos, quieren terminar con el desgaste de ocho meses de esta situación, pero que no están de acuerdo.

El padre del joven incluso cuestionó la cifra, preguntando quién dice que su hijo va a valer ese dinero si no habla ni se puede valer por sí mismo. La situación ha sido tan compleja que la madre de Mayerson tuvo que dejar su trabajo para dedicarse por completo a cuidar a su hijo mayor, quien solo puede mover las manos.

Luis Zapata confesó que, si bien el dinero ayudará, teme que no sea suficiente: Mayerson requerirá buenos cuidados, alimentación y tratamientos, y le duele que ni siquiera la indemnización haya sido digna. “La plata dura lo que dura una flor”, lamentó. El joven no puede hablar y ha pasado por diez cirugías.

Zapata sostuvo que debieron conformarse con lo que Maira les ofreció, lo que le parece muy triste, y dijo querer un acuerdo satisfactorio para ambos. La compensación económica será ratificada en una audiencia programada para el próximo martes 27 de octubre, momento en que el proceso judicial daría por terminado.