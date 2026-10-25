¡Paola Troncoso nos dejó botados de la risa con un chascarro épico en vivo!

Espectáculos

¡Paren todo! La última emisión de "Detrás del Muro" nos dejó un momento de esos que se te quedan pegados en la cabeza y te sacan una sonrisa cada vez que lo recuerdas. Nuestra queridísima Paola Troncoso, se vio en aprietos y tuvo que echar mano a toda su chispeza para salir del paso. ¿La razón? Un olvido épico de diálogo que se transformó en lo mejor del show, demostrando que la espontaneidad chilena siempre se roba la película.

Todo partió con Fernando Godoy, el talentoso ex "Casado con Hijos", dándolo todo en una parodia de los clásicos artistas que se lucen en el Metro. ¡Imagínate la escena! Y como si no fuera suficiente, su personaje se lanzó con un rap improvisado, al que La Chofi, el personaje de Paola Troncoso, se sumó sin pensarlo dos veces. La vibra estaba a mil, con el público y sus compañeros enganchadísimos en este duelo de rimas. Pero el freestyle tiene lo suyo, y cuando llegó el turno de La Chofi para tirar su segunda línea, ¡se fue a negro! La mente le jugó una mala pasada y se le borró el diálogo de golpe. De la nada, el rap se detuvo, dejando un silencio que la actriz supo romper con su gracia.

Obviamente, el chascarro desató carcajadas entre todos los presentes, desde el público hasta el equipo detrás de cámaras. Pero Paola, con su profesionalismo y buen humor de siempre, se lo tomó para la risa, ¡como una campeona! Intentó improvisar para retomar el hilo, y la producción, ni tonta ni perezosa, intentó rescatarla. Un miembro del equipo, Alfonso López, se acercó con el guion en mano para darle un empujón. Pero, ¡ay, sorpresa! La Troncoso, con esa chispeza que la caracteriza, soltó "cantando" una frase que se robó la escena: "Es que estoy sin lentes, no veo ni una hue…". Entre risas dejó claro que no había forma de salvarla con el texto. ¡Se pasó! Lo que era un error se convirtió en un gag más del sketch, demostrando que en el humor, la espontaneidad lo es todo.

Y como todo tiene un final, el mismo Fernando Godoy, viendo que el momento se había descontrolado para bien, intervino para cerrar el hilarante pasaje. Con una carcajada, dio por terminada la escena y dijo que a la actriz se le había olvidado el diálogo. Un cierre con broche de oro que solo añadió más risas a la ya memorable escena. ¡Un percance que se convirtió en un momentazo televisivo puro y duro!

¿A quién no se le ha olvidado algo importante por andar sin los lentes? ¡Paola nos representa a todos en la vida real!