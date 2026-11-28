Espectáculos

El drama es real: el productor Leonel Llanos terminó en el ojo del huracán porque músicos nacionales como Horacio Saavedra, Wildo y la agrupación Los Inolvidables lo acusan de estafa. El problema empezó en un festival municipal de Conchalí en 2023, donde los artistas se presentaron pero terminó quedando la mansa deuda millonaria sin pagar.

Lo más increíble es que, aunque ya había alertas por irregularidades en Mercado Público, Llanos volvió a ganar una licitación millonaria en la Municipalidad de Recoleta. Y adivinen qué: volvió a fallar con los pagos a proveedores, artistas y al mismo municipio. O sea, el ciclo se repite.

Horacio Saavedra no se guardó nada y fue lapidario con el productor. Recordó que en el evento de Conchalí hicieron un tremendo show, todos felices, y que a la hora de cobrar el productor desapareció. Saavedra lo tildó de estafador y delincuente y agregó que es tan cara de palo que llega a ofrecer trabajo a gente a la que todavía le debe plata de eventos anteriores. De hecho, en 2025, el director de orquesta ya lo había funado en redes sociales llamándolo ladrón, estafador y cara de jarra.

Por su parte, el cantante Wildo fue mucho más agresivo y lo trató de "rata de cloaca", asegurando que Llanos ha hecho un uso reiterado de una garantía legal llamada UTP.

¿Y qué dijo el protagonista de todo este incendio? Cuando le preguntaron por la funa de Saavedra, Llanos dijo que no puede hablar mucho de lo que escribe una persona en internet, pero admitió que el músico tiene razón: no se le ha pagado su trabajo.

Sobre el ataque de Wildo, la respuesta de Llanos fue, sencillamente, delirante. Llanos dijo que el término "rata" no se puede justificar, pero que entiende su molestia: según él, se trata de gente mayor y en Chile los artistas se caracterizan por no tener una buena vejez.

Honestamente, admitir que debes la plata y después mandarte un comentario así sobre la vejez de los artistas es jugar con fuego en el nivel experto. ¿Cómo se puede ser tan descarado?